Més del 80% dels casos de melanoma es poden prevenir evitant l'exposició excessiva al sol

Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien prevenir evitant una exposició excessiva al sol i evitant les cremades cutànies. El sol -i les cremades acumulades al llarg de la vida- és el factor de risc més important del melanoma, del qual aquest dimarts se celebra el dia mundial. El melanoma és un tipus de càncer de pell molt agressiu però és dels que té millors perspectives de curació si es detecta de forma precoç. El 90% dels càncers cutanis es poden curar si es diagnostiquen a temps.

És per això que més de 300 farmàcies de la demarcació de Barcelona contribuiran, a partir d'aquest dimarts i fins el 13 de juny, a detectar els riscos de patir un càncer de pell a traves d'un qüestionari de salut i aconsellaran la ciutadania quines precaucions haurien de prendre.





Ho faran en el marc de la segona edició de la campanya "Abans de deixar-t'hi la pell, consulta" que ha posat en marxa el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en col·laboració amb l' Hospital Clínic. "Aquesta campanya forma part d'un projecte molt innovador. A part d'una campanya de prevenció també vol validar qüestionaris per cribrar població que no sap que té factors de risc per tenir un càncer de pell", explica Josep Malvehy, coordinador del grup de melanoma de l'Hospital Clínic.

Aquí podeu consultar totes les farmàcies de la demarcació de Barcelona que participen en la campanya.

A més, e n aquesta segona edició, 32 farmàcies de la zona de l'Hospital Clínic participaran en l'estudi DERMA-RISC i derivaran al servei de dermatologia del Clínic a aquells usuaris amb factors de risc elevats, perquè els especialistes els facin una revisió dermatològica.

La incidència dels càncers de pell s'ha triplicat en els últims deu anys i a Espanya arriba als 300 casos per cada 100.000 habitants. Una de cada 50 persones tenen risc de patir un melanoma al llarg de la seva vida.



El qüestionari consisteix en un seguit de preguntes que fan els farmacèutics als ciutadans basades en factors de risc coneguts que s'associen a tenir càncer de pell i també es demana als ciutadans que mirin unes imatge de lesions a la pell per si les tenen i no havien considerat que fossin importants. El farmacèutic també recull el nombre de lesions pigmentades en els braços. "Hem format els farmacèutics per saber com han de mesurar lesions de més de 2 mm pigmentades i comptar-les. Perquè sabem que tenir més de 20 lesions en els dos braços està correlacionat amb el nombre de pigues de cadascú i si en tens moltes, el risc de tenir un melanoma és més alt", diu Malvehy.



"Malauradament ens trobem que fins que un tumor no molesta molt o comença a sagnar, que és el que la gent coneix, els pacients no van al metge i això és molt tard, sobretot en el càncer de pell més agressiu, que és el melanoma, perquè quan sagna ja ha pogut fer metàstasi", afegeix el coordinador del grup de melanoma del Clínic. "Hem d'explicar que qualsevol piga que canvia de color i forma, que és una mica més gran, o que és irregular, és motiu de per fer una revisió dermatològica", diu Malvehy.

Arribar al màxim de població

Amb aquest ja són tres els programes de detecció precoç en què treballen les farmàcies. Més de cent farmàcies de Barcelona ja fan la detecció precoç del VIH i més de 600 fan cribratge de càncer de còlon. "Són malalties amb molta prevalença i en què la detecció precoç és vital. El melanoma detectat a temps té un bon pronòstic i detectat tard té un pronòstic greu", ha explicat Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Les farmàcies defensen que poden arribar a la població amb serveis addicionals com aquest. "La farmàcia és un lloc més accessible i pot ser una eina per fer cribratge i detectar factors de risc", diu Marta Alcalde, vocal de dermofarmàcia i productes sanitaris del col·legi.

L'any passat a Catalunya es van diagnosticar 860 casos de melanoma, 424 homes i 436 dones. Coincidint amb el dia mundial del melanoma, avui també s'ha llançat la campanya " M de Melanoma", que té com a objectiu visibilitzar els efectes d'aquesta patologia que a l'Estat pateixen 5.000 persones cada any, 5% de les quals moren per aquesta causa.



Els experts recomanen evitar les hores de màxima exposició al sol, i prestar especial atenció a la protecció del cap i les orelles, a més d'usar ulleres de sol per protegir els ulls, i quant als protectors solars, aconsellen sempre que el factor de protecció sigui com a mínim de 30 i assegurar-se que bloquegi els raigs ultraviolats A i B.