Els veïns alcen la veu: “No volem un nou Diagonal Mar”

“El litoral de Sant Adrià sempre ha estat vetat als veïns. Ara el volem obrir”. Són paraules del portaveu de la Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies, Roger Hoyos, que reflecteixen la voluntat compartida pels veïns de l’àrea metropolitana. La plataforma va néixer el 2007 per reivindicar el manteniment de les xemeneies, pel seu valor simbòlic i patrimonial. La seva intenció era definir el futur urbanístic de la façana marítima de Sant Adrià en funció dels usos assignats a les xemeneies.

“Sempre hem demanat que s’hi desenvolupés activitat cultural, sense renunciar a generar activitat econòmica, i que s’hi reservés un espai per explicar la història industrial de Sant Adrià”, recorda Hoyos. Deu anys després, però, encara no se sap què passarà amb les xemeneies, tot i que l’Ajuntament va aprovar el 2009 un pla d’acció cultural per definir-ne els usos. L’alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, explica que la seva intenció és crear “quan toqui” un equip d’experts per determinar els usos de l’equipament.

Ara l’antiga central tèrmica ha passat a un segon terme, però la plataforma també vol incidir en el debat urbanístic engegat per l’administració, especialment a través de l’Associació de Veïns de Sant Joan Baptista -el barri més pròxim al litoral-, que forma part de la plataforma. “No volem un barri d’alta densitat, un nou Fòrum o un nou Diagonal Mar”, explica el seu president, Antoni Pons. Els veïns, això sí, no veuen amb mals ulls construir-hi places hoteleres -a Sant Adrià l’oferta d’allotjaments és escassa-, però sempre prioritzant la generació d’activitat econòmica de qualitat. Una opció que, per als veïns, implica un compromís amb la recerca i el desenvolupament.

El litoral de Sant Adrià, prioritari

Totes les federacions d’associacions veïnals del Barcelonès Nord comparteixen l’opinió de Pons i consideren que la façana marítima de Sant Adrià és “estratègica”, tant pel que fa a l’àrea metropolitana com a nivell de país. Des de fa uns mesos les federacions treballen sota el paraigua de la Confederació de Federacions d’Associacions de Veïns de Catalunya (Confavc) per definir les seves propostes sobre el desenvolupament de diversos projectes metropolitans. El litoral adrianenc és la seva prioritat.

“Volem equipaments públics i, sobretot, habitatge social”, explica el president de la Confavc, Jordi Giró. “Hem de tenir molt clar si volem un Barcelona World amb capitals estrangers o si apostem per la creació de riquesa real”, planteja per la seva banda el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, Sigfrido Ramos, que recela de jugar-s’ho tot a la carta del turisme.

Nova consulta ciutadana

Si alguna cosa tenen clara els veïns de la zona és que, sigui quin sigui el futur de la zona, ells volen prendre part en les decisions. En aquest sentit, els veïns esperen ara una nova convocatòria del procés participatiu -que qualifiquen de “simulacre”- iniciat el març del 2016 i que encara no té data.

Amb tot, sembla clar que el debat sobre el futur del litoral metropolità ha traspassat les fronteres de Sant Adrià, tant pel que fa als interessos privats com als de l’administració pública i dels veïns. “Si els polítics no donen continuïtat a la participació, ho podem fer nosaltres”, avisa Roger Hoyos.