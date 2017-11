Miquel Iceta: "Vull canviar el rumb de Catalunya cap a la reconciliació"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta considera que Artur Mas "fixava un rumb a la col·lisió que Puigdemont ha mantingut" i creu que les eleccions del 21-D ofereixen la possibilitat de girar el timó "cap a l'estabilitat, el seny, la justícia social i la sostenibilitat". "Hem de deixar el viatge a Ítaca, on moren tots i només en viu un, i canviar el full de ruta per arribar tots junts a un lloc millor", ha dit Iceta davant d'un centenar d'empresaris i representants polítics durant la XXII Trobada Econòmica de s' Agaró .



En aquest sentit, el socialista ha apostat per "abandonar la rauxa que ha posat en risc tots els avenços aconseguits durant generacions" per emprendre "un viatge cap a la reconciliació entre els catalans, amb Espanya, Europa i el món econòmic" en què Iceta assegura que "no hi haurà guanyadors ni vençuts", sinó que tots guanyaran "si cedeixen una mica".



El candidat socialista ha explicat que si guanya les eleccions i esdevé el pròxim president de Catalunya, el primer que farà és demanar que "es desenvolupi l'Estatut i els elements perduts per la sentència del Tribunal Constitucional", i recuperarà les 46 demandes que Puigdemont va proposar a Mariano Rajoy, de les quals –segons Iceta– "n'hi ha 40 que són relativament fàcils de negociar". Ha descartat, però, la convocatòria d'un referèndum perquè el socialista augura que "consagraria una Catalunya dividida entre vencedors i vençuts".



Durant la seva intervenció, Miquel Iceta també ha fet una defensa de la llengua catalana i creu que l'Institut Cervantes hauria d'incloure "amb naturalitat" altres llengües de l'Estat perquè "si l'amor pel català no és més petit a Madrid que a Barcelona, tots veurem les coses d'altres maneres".



També ha detallat alguns elements que s'haurien de canviar amb la reforma constitucional que proposa el seu partit. Per exemple, proposa que Catalunya "s'hauria de llegir a la Constitució". "Hi surt Ceuta, Melilla, el País Basc… i ara Catalunya ha de trobar la seva identitat", ha afirmat Iceta, que ha reiterat que creu que Catalunya "és una nació" i ha apostat per consensuar com es recull la seva singularitat a la carta magna espanyola.



Per acabar, sobre els possibles pactes postelectorals, el secretari del PSC ha deixat clar que "no pactarà amb els independentistes", i també ha criticat els partits unionistes "perquè no n'hi ha prou amb dir que el que s'ha fet està malament". "Per ser president em faltaran vots i abstencions", ha admès Iceta al tram final del seu discurs, en què ha demanat el vot dels assistents perquè el 21-D " no es premiïn els que ens han portat a la vora del precipici".