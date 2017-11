Cop d’IVA de Montoro contra la cultura

El finançament de la cultura a l’Estat, i especialment a Catalunya, pot canviar “radicalmemt” si prospera la mesura d’Hisenda de reclamar l’IVA de les subvencions públiques i privades des de l’any 2013 fins al 9 novembre d’aquest any, quan es va aprovar la nova llei de contractació pública. “Si obrissin inspecció en totes les institucions consorciades per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, hauríem de fer front a una quantitat d’entre 25 i 30 milions d’euros. No ens preguntem com hi faríem front, perquè la mesura canviaria tot el sistema de finançament”, explica el gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Valentí Oviedo. De moment, el Mercat de les Flors ha obeït el requeriment i ha pagat 400.000 euros. Segons Oviedo, les institucions que han rebut el requeriment són les que havien de rebre més devolució d’IVA i això les feia més “detectables”.

Fonts del ministeri d’Hisenda asseguren que aquesta campanya d’inspeccions és d’abast estatal i que els que no hagin pagat l’IVA hauran de fer-ho. Segons Hisenda, n’hi ha que sí que han pagat correctament l’impost des del 2013 fins el 2016. Una de les raons per les quals aquesta mesura afecta les institucions catalanes és que moltes d’elles són consorcis de diferents administracions. Arran d’això, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona sumaran esforços per “aturar la sagnia”. “Hem coordinat els fiscalistes de les diferents institucions perquè tinguessin la mateixa visió de conjunt, i hem fet moltes taules de treballs des que va sorgir el problema a començament d’any”, diu Oviedo. Les institucions públiques poden demanar la dispensa en garantia, una mesura que permet presentar al·legacions sense haver de pagar. No és el cas del festival Temporada Alta, que està organitzat per un empresa privada, Bitò Produccions. Els judicis al Tribunal Econòmic Administratiu es podrien prolongar fins a set anys, però sempre queda una última possibilitat, que permetria resoldre-ho abans: que el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, convenci el d’Economia, Cristóbal Montoro, de tirar enrere la mesura.

Teatre

El Mercat de les Flors, el Teatre Lliure i el Temporada Alta, afectats

Dues sales, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure, i un festival, el Temporada Alta, han rebut notificacions d’Hisenda reclamant-los l’IVA de les subvencions rebudes en exercicis anteriors. El Mercat de les Flors, que ha de retornar 1 milió d’euros pels exercicis del 2013, el 2014 i el 2016, ha pagat de moment 400.000 euros i està a l’espera d’un judici i de la resposta a diverses al·legacions. Al Teatre Lliure se li exigeix l’IVA de les subvencions obtingudes el 2016, que equival a 1,3 milions d’euros, i està pendent que li obrin una inspecció per l’exercici del 2013. “El nostre pressupost per programar i produir teatre és poc més del que ens reclamen; per tant, si hem de pagar 1,3 milions a Hisenda, no podrem oferir teatre”, diu el director del Lliure, Lluís Pasqual.

Bitò Produccions, l’empresa encarregada del festival d’arts escèniques Temporada Alta, és la més afectada: ha rebut notificacions perquè torni l’IVA dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015 i deu 1,4 milions d’euros.

“Cada any hem presentat les liquidacions de l’IVA i mai ens han dit que estiguessin malament. Això ho posa en perill absolutament tot”, afirma el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer. Per intentar resoldre la situació, Bitò demanarà la suspensió de la necessitat d’un aval amb l’objectiu de recórrer després els requeriments d’Hisenda. “Si no ens ho aproven buscarem algú que ens pugui avalar, però si no trobem ningú haurem de tancar la paradeta”, diu Sunyer.

La secretària de l’Associació de Teatres de Catalunya (Adetca) i gerent del Grup Focus, Isabel Vidal, explica que aquests requeriments de l’Agència Tributària concerneixen sobretot les empreses i institucions “amb devolucions d’IVA elevades”. Vidal qualifica de “greu crisi” la situació dels afectats però no considera “que hi hagi una persecució de la cultura, perquè també hi ha altres sectors implicats”. També veu “difícil” que apareguin nous casos. Els teatres del Grup Focus, el TNC, la Sala Beckett i el festival Grec de moment no estan afectats per la mesura.

Museus

Reclamacions milionàries al MNAC, el Macba i el CCCB

Hisenda posa contra les cordes els dos grans museus catalans: el MNAC ha recorregut la reclamació d’1 milió d’euros corresponent als ajuts dels anys 2013, 2014 i 2015 i fonts del museu afirmen que “aviat” rebran la del 2016. “Hisenda reclama perquè considera que les subvencions que rebem tenen com a finalitat abaratir el preu de l’entrada, però en realitat les aportacions no són subvencions al preu de l’entrada, sinó que serveixen per al manteniment de l’estructura del museu, la conservació i la investigació”, afirmen fonts del museu. El Macba es troba en una situació similar, ja que se’ls reclama 1,1 milions del període 2013-2016. Han signat l’acta de disconformitat.

Com que la Diputació de Barcelona només té majoria en dos museus, el Museu Marítim i el CCCB, ha pogut pagar 300.000 euros d’aquest últim, que ha recorregut, però li reclamen 1,25 milions més. “El centre perd les devolucions sol·licitades, cosa que ja ha provocat problemes de tresoreria i quan arribin les actes definitives, li generaran obligacions de pagaments importants”, afirmen fonts del centre. Pel que fa a la Fundació Joan Miró, no han rebut cap requeriment, ja que només un 15% del pressupost és públic.

Cinema

El sector, no afectat de moment per la mesura, conté la respiració

Ni productores ni distribuïdores ni exhibidors han rebut de moment cap requeriment d’Hisenda en relació a l’IVA dels últims exercicis. I festivals importants com Sitges i el D’A tampoc han tingut fins ara cap notícia de l’Agència Tributària. Les subvencions més grans que es reben al sector són de producció, sense incidència directa en el preu de l’entrada. Això fa pensar que la mesura no els afectarà. Tot i així, el món del cinema conté la respiració. “Tothom està preocupat”, confessa Raimon Masllorens, president de la federació de productors catalans, PROA. “Si comencen a demanar l’IVA a les productores, cauran com mosques”. La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ho confirma: “Si a Massa d’Or [productora de Passola] ens arribés a passar això, hauríem de tancar”. A qui sí que han reclamat l’IVA és a la mateixa PROA, que ha hagut de pagar més de 60.000 euros. “No vull ser malpensat, però hem parlat amb altres entitats de fora de Catalunya i no ens consta que ningú hagi tingut problemes similars”, diu Masllorens.

Música

Sense novetat als tres grans equipaments del país

Cap dels tres grans equipaments musicals del país que reben diners públics de diferents administracions s’han vist afectats per la reclamació de l’IVA de les subvencions. Ni L’Auditori, ni el Palau de la Música ni el Liceu han rebut cap requeriment d’Hisenda, tal com confirmen fonts de les tres entitats. Atesa l’actuació de l’Agència Tributària, no es poden descartar accions en altres equipaments o festivals si s’obrissin inspeccions d’IVA.

L’origen d’una doctrina tributària controvertida

Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 2014 sobre un geriàtric francès i la reforma del l’IVA que va entrar en vigor a l’estat espanyol el 2015 van dur Hisenda a canviar la doctrina tributària. La sentència europea considerava que el geriàtric rebia una subvenció vinculada al preu del servei que oferia. L’Agència Tributària va trobar aleshores la manera de reclamar l’impost lligat a les subvencions públiques, incloses les que no estaven subjectes a IVA, com ara les que es destinaven al dèficit d’explotació i les que incentivaven activitats culturals i de recerca. A partir d’una resolució del Tribunal Econòmic Administratriu Central del 20 de novembre del 2014, Hisenda va interpretar que aquestes excepcions no existien, i va començar a reclamar l’IVA del període 2013-2016 a equipaments i festivals que reben subvencions. En quedaven fora els que són finançats directament pels pressupostos públics, com ara el TNC. Els partits polítics van reaccionar i van aconseguir una esmena a la llei de contractes del sector públic que allibera de l’impost a les entitats culturals i les empreses de transport. Això és efectiu des del 9 de novembre, però Hisenda considera que no afecta els exercicis anteriors i, per tant, ha tirat endavant les reclamacions.