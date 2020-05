El Cruïlla XXS també tindrà flamenc, jazz i música clàssica

El Cruïlla XXS, la reinvenció post-covid del Cruïlla, ha teixit aliances amb altres agents musicals de Barcelona per ampliar l'oferta a l'aire lliure del juliol que es va presentar fa una setmana. Ara el Taller de Músics, el Gran Teatre del Liceu i el festival Bachcelona col·laboren per portar flamenc, jazz i música clàssica a la programació del Cruïlla XXS en espais com els jardins del Teatre Nacional (TNC) i el Recinte Modernista de Sant Pau. Hi haurà, per exemple, concerts de Chicuelo, Gorka Benítez i d'un ensemble sorgit de l'Orquestra Simfònica del Liceu, entre d'altres. Com en la resta de concerts, aquests també tindran un aforament de 400 persones i es preservarà la distància de seguretat.

La programació més jazzística i flamenca començarà el 6 de juliol als jardins del TNC amb Monique Makon & The Original Jazz Orquestra del Taller de Músics, que presentaran un homenatge a Amy Winehouse en clau de big band. El dia 7, però al Recinte Modernista de Sant Pau, serà el torn del guitarrista Chicuelo (premi Ciutat de Barcelona 2019). El mateix espai acollirà el dia 8 l'actuació del Gorka Benítez Trio, i el dia 9 el concert doble de Raquel Lúa i Paula Peso, l'una més alineada amb la música brasilera i el flamenc i l'altra amb el soul i les anomenades músiques urbanes.

La col·laboració del Cruïlla XXS amb el Liceu inclou la recomposició que va fer Max Richter de les Quatre estacions de Vivaldi en clau contemporània, que serà interpretada per l'Ensemble de l'Orquestra Simfònica del Liceu i Kai Gleusteen com a solista i director als jardins del TNC el 9 de juliol. Al mateix lloc, el dia 11, es podrà escoltar el 80’Symphnic, un espectacle de nom ben eloqüent: cançons del anys vuitanta en versió simfònica.

El festival Bachcelona tindrà espai al Recinte Modernista de Sant Pau, on el 16 de juliol s'ha programat el concert que havia de protagonitzar la cloenda del Bachcelona 2020: músics del Liceu en format cambrístic interpretaran quartets de corda i àries de Bach i Mendelssohn, amb la soprano Elionor Martínez com a solista. Allà mateix el 23 de juliol hi farà un recital el pianista Albert Guinovart.

El Cruïlla XXS desplegarà la programació, que encara té noms per confirmar, pel Poble Espanyol, el Disseny Hub Barcelona, els jardins del TNC, el Recinte Modernista de Sant Pau i l'Anella Olímpica.

Concerts i espectacles ja confirmats del Cruïlla del XXS

Cesk Freixas + Laia Llach (Poble Espanyol, 2 de juliol; 15 euros)

Iseo (Anella Olímpica, 2 de juliol; 20 euros); entrades exhaurides

Muchachito (Poble Espanyol, 3 de juliol; 20 euros)

Roger Mas (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 3 de juliol; 22 euros)

Kaydy Cain (Disseny Hub Barcelona, 3 de juliol; 18 euros)

Ramon Mirabet (Anella Olímpica, 4 de juliol; de 25 a 30 euros)

Ms Nina (Disseny Hub Barcelona, 4 de juliol; 18 euros)

Joan Colomo (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 5 de juliol; 18 euros)

Ladilla Rusa (Poble Espanyol, 5 de juliol; 15 euros)

Monique Makon & The Original Jazz Orquestra (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 6 de juliol)

Planeta Impro (Poble Espanyol, 6, 7 i 8 de juliol; 15 euros)

Brodas Bros (Anella Olímpica, 6, 7, 8 i 9 de juliol; 15 euros)

Ocaña, reina de las Ramblas (Recinte Modernista de Sant Pau, 6, 7 i 8 de juliol)

Chicuelo (Recinte Modernista de Sant Pau, 7 de juliol)

Absurd, de Circ Vermut (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 8 de juliol; 15 euros)

Gorka Benítez Trio (Recinte Modernista de Sant Pau, 8 de juliol)

Max Richter: Vivaldi Recomposed, per l'Ensemble de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 9 de juliol)

Raquel Lúa + Paula Peso (Recinte Modernista de Sant Pau, 9 de juliol)

Obeses (Poble Espanyol, 9 de juliol; de 18 a 23 euros)

Les Montses (Poble Espanyol, 10 de juliol; 15 euros)

Sanjosex (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 10 de juliol; 18 euros)

80’Symphnic (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 11 de juliol)

I Love U2 (Recinte Modernista de Sant Pau, 11 de juliol; de 20 a 25 euros)

Mazoni (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 11 de juliol; de 15 a 20 euros)

Marabunta, de Guillem Albà & La Marabunta (Anella Olímpica, 12 de juliol; 15 euros)

Ebri Knight (Poble Espanyol, 12 de juliol; 15 euros)

Cris Juanico (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 12 de juliol; 22 euros)

Aupa Quartet (Recinte Modernista de Sant Pau, 12 de juliol; 15 euros)

Balkan Paradise Orchestra (Poble Espanyol, 15 de juliol; 15 euros)

Bachcelona: Cambres del Liceu (Recinte Modernista de Sant Pau, 16 de juliol)

Egosex (Poble Espanyol, 16 de juliol; 18 euros)

Arco (Poble Espanyol, 17 de juliol; 15 euros)

Maruja Limón (Recinte Modernista de Sant Pau, 18 de juliol; 15 euros)

Quico Pi de la Serra (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 18 de juliol; 22 euros)

Delafé (Poble Espanyol, 19 de juliol; de 18 a 23 euros)

Pau Riba (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 19 de juliol; 22 euros)

Albert Guinovart (Recinte Modernista de Sant Pau, 23 de juliol)

Rayden (Anella Olímpica, 24 de juliol; 20 euros)

Tu Otra Bonita (Poble Espanyol, 24 de juliol; 15 euros)

Èric Vinaixa (Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, 25 de juliol; 18 euros)

Rufus T. Firefly (Poble Espanyol, 25 de juliol; 18 euros)

The Sey Sisters (Recinte Modernista de Sant Pau, 26 de juliol; 18 euros)