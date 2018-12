Pèting, pim-pam i brollada: es publica el diccionari català de la sexualitat

260x366 El Termcat crea el diccionari de la sexualitat / GETTY IMAGES El Termcat crea el diccionari de la sexualitat / GETTY IMAGES

El Termcat ha publicat un nou diccionari en línia específicament dedicat al sexe. La 'Terminologia de la sexualitat i l’erotisme' recull uns 150 termes "amb l’objectiu prioritari d’oferir una terminologia inclusiva sobre el sexe que aplegui perspectives, orientacions i tendències ben diverses".

S’hi recullen termes de pràctiques sexuals concretes, des del kokigami (joc eròtic d'origen japonès que consisteix a embolicar el penis amb una disfressa de paper) o el yoni (massatge tàntric dels genitals femenins) fins al pèting (pràctiques sexuals sense penetració) o el pim-pam (mantenir relacions sexuals sense compromís de manera puntual). També hi ha expressions vinculades a les relacions personals, com la ruptura a la francesa (ruptura d'una relació, sovint per internet, sense avís ni explicació) o la relació oberta.

El diccionari en línia també inclou altres conceptes que van des de vegà sexual (mantenir relacions exclusivament amb vegans) fins a porno feminista o porno venjatiu, passant per la brollada (ejaculació femenina en què s'expulsa de cop una gran quantitat de líquid ejaculatori) o la ressaca sexual. Pansexual, prosexe, antisexe, polisexual, asexual gris, poliamorós i bicuriós són orientacions sexuals que queden definides al Termcat. També hi ha un ampli recull d'utillatge: zentai, tap anal, vibrador, dilatador, boles de Kegel, etcètera.

El diccionari de la sexualitat, un dels 120 que ha elaborat el Termcat, ha comptat amb la col·laboració de l’equip de Time Out Barcelona en la documentació de la terminologia en la literatura més recent. En els casos de neologismes, un grup d’experts van consensuar les millors alternatives catalanes, que després van ser avaluades pel Consell Supervisor. També conviden tothom a utilitzar el 'hashtag' #termeserotisme per participar en la segona edició del diccionari, que inclourà 'shibari' o 'sexsomnia', encara sense definició.