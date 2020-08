Prop de 9.000 persones han assistit aquest estiu als 36 concerts programats al Sala Barcelona

Encara queden quatre concerts aquest cap de setmana, però és hora de fer balanç del Sala Barcelona, una iniciativa de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) amb l'Ajuntament de Barcelona. S'han programat 36 concerts del 2 al 30 de juliol al pati d'armes del castell de Montjuïc, per on han passat prop de 9.000 persones. Amb aquest festival, pensat per donar una alenada d'aire a les sales de concerts, que han patit de ple la crisi del covid-19, s'han aconseguit 60.000 euros, que serviran per rescatar algunes sales que estan a la corda fluixa i d'altres que trampegen com poden el fet de no apujar persianes des de fa sis mesos. "L'impacte més gran per la crisi del covid-19 en cultura ha estat per als espais que organitzen concerts de música en directe", ha recordat Daniel Granados, delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona. Molt satisfet amb la resposta del públic, Granados afirma que "s'han assentat les bases d'una nova manera de cooperar entre l'administració pública i el teixit musical de la ciutat, especialment les sales de concerts petites".

Al castell, un indret que s'ha presentat com un lloc ideal per fer concerts a l'aire lliure i que, per exemple, ja havia acollit concerts puntuals del Festival de Piano Maria Canals, hi han actuat aquest estiu 56 grups i s'han mobilitzat 40 oficines de management, sense oblidar la vintena de tècnics i fotògrafs que hi han treballat, a part d'altres tipus de personal implicat. "Aquests números validen l'aposta de la programació", ha assegurat el delegat municipal. També ha valorat positivament la "diversitat" i la "proximitat" de la programació, que ha permès arribar a un públic molt ampli. I també, el més important segons Granados: "Hem demostrat que si se segueixen els protocols, la cultura és segura".

651x366 Un moment del concert de Mourn al castell de Montjuïc el passat 13 d'agost / MANOLO GARCIA Un moment del concert de Mourn al castell de Montjuïc el passat 13 d'agost / MANOLO GARCIA

"Per a nosaltres ha sigut una experiència fantàstica", ha dit Carmen Zapata, gerent de l'ASACC. Zapata ha destacat la "complicitat" que s'ha generat entre les sales i la bona entesa amb l'Ajuntament. "El castell és un espai per recuperar malgrat el seu passat fosc", ha opinat. "Allà on hi havia una estàtua del dictador ara hi ha una taula de so", ha somrigut. La gerent ha reconegut també que han "patit molt" seguint dia a dia el BOE: "Teníem por de no poder continuar la programació fins i tot a l'aire lliure". Sobretot ha criticat la "inconcreció" de les mesures preses per les autoritats, cosa que "ha fet molt de mal al sector de la música". Això sí, ha recordat que durant aquests dos mesos, "no hi ha hagut cap contagi que hagi vingut de cap espai de música". Un dels seus cavalls de batalla actuals és precisament aconseguir que es diferenciï l'oci nocturn –aquest sí, focus reconegut de contagis– dels espais habilitats per fer concerts.

Pel que fa al Sala Barcelona, Zapata assegura que han triplicat les seves expectatives, ja que havien previst arribar a unes 100 o 150 persones i n'han arribat a tenir 370 en alguns concerts. L'espai permetia un aforament de 400 persones, però per precaució l'han reduït. "El dia que teníem menys públic hi havia 150 o 170 persones i la mitjana se situa en els 230".

Un futur incert

Al marge del Sala Barcelona, Zapata planteja el terrible "i ara què?", tan complicat de respondre i al mateix temps tan fàcil: "El que cal és un rescat en tota regla". En aquest sentit, ha reclamat seure en una taula a negociar amb totes les administracions i parlar amb el conjunt del sector per trobar solucions. Jordi Aizcorbe, de la sala Up Load, s'ha sumat a aquesta demanda: "Portem sis mesos tancats i sense cap perspectiva que puguem obrir. Ara estem molt pitjor que a l'inici de la pandèmia", ha dit. "Les administracions s'han de plantejar un pla de xoc per salvar aquest teixit cultural de Barcelona i caldria tirar endavant un projecte similar al Sala Barcelona pensat per a la tardor", ha afegit.

Precisament en això està treballant el sector conjuntament amb l'Ajuntament, per trobar espais que s'adeqüin a la climatologia de la tardor i l'hivern. Això vol dir espais grans i coberts, com ara carpes, circs o l'hivernacle de la Ciutadella. "No serà fàcil, el que necessitem són els espais però també els recursos per engegar una programació", ha apuntat Zapata. També ha dit que volen anar a picar a la porta dels departaments de la Generalitat més ben dotats econòmicament, com ara els d'Economia, Empresa i Coneixement (per Turisme) o Treball, Afers Socials i Famílies (per Joventut). "Recordem que el pressupost de Cultura no arriba al 2% del total de la Generalitat i per això es va engegar una campanya abans de la crisi del covid-19", afegeix.

Per la seva banda, Granados ha afirmat que estan pensant "mesures i estratègies" per abordar els pròxims mesos. "Aquesta experiència no podrà quedar-se aquí i estem buscant noves maneres de continuar això". Respecte a la viabilitat de continuar fent concerts al castell de Montjuïc, ha dit: "El castell s'ha validat com un espai cultural més enllà del seu valor patrimonial però hem d'explorar més espais".

El pressupost del Sala Barcelona és d'uns 230.000 euros. Sobre com es repartiran els 60.000 que s'han recollit amb la venda de les entrades, Zapata ha dit que "aproximadament" la meitat es distribuiran entre sales d'un aforament inferior a 250 persones i per a la resta "es buscarà una fórmula similar a la de les subvencions, perquè vagin a aquelles sales que més ho necessitin i que ho puguin justificar". Per exemple, sales que tenen rebuts de lloguer pendents de pagament, entre altres condicionants. En conclusió, ha dit que s'estudiarà "segons la casuística de cada sala" i que aquest estudi el portarà a terme personal extern a l'ASACC "perquè no hi hagi cap mena de dubte i sí màxima transparència".

Sobre la possibilitat de fer concerts en streaming amb fórmules de pagament d'entrades en línia, una iniciativa que han fet programadors com ara el Festival de Música Viva de Vic, Zapata ha dit que és l'última opció que tenen damunt la taula, tot al·legant que les sales petites tenen un públic "poc disposat a pagar". "Com a experiència em sembla bastant artificial i tant de bo que no haguem d'arribar aquí", ha aclarit. Granados ha reblat dient que es tracta també de "reactivar la vida social, trobar-se i interactuar", la qual cosa no es preveu en aquesta mena d'experiències "fins que tinguem eines digitals que puguin crear hàbitats d'interacció".