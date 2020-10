L'Heliogàbal, en perill de tancament

L'Heliogàbal compleix 25 anys en una situació d'extrema fragilitat. La sala del barri de Gràcia, guardonada amb el premi Ciutat de Barcelona el 2012, va iniciar fa uns anys una reforma, que ha acabat fa poc, per poder-se acollir a la nova ordenança dels espais de cultura viva de la ciutat. Just després d'aquesta inversió –de 220.000 euros–, la crisi del coronavirus ha dinamitat tots els seus plans i ara el local es troba que, a curt termini, no pot recuperar-la. A més, les restriccions d'aforament imposades per la pandèmia i la limitació de l'horari d'obertura fixat per l'ordenança –han d'acabar els concerts a les onze de la nit– fan que la seva activitat no sigui viable. Davant de tot plegat, l'Heliogàbal ha llançat un crit d'alerta amb un comunicat que demana "solucions urgents" per als locals de concerts petits i mitjans. "Si no arriben solucions aviat, el nostre 25è aniversari acabarà sent un comiat", afirma el director de l'Heliogàbal, Albert Pijuan.

La sala, que porta sis mesos tancada, posa de manifest una realitat que fa temps que s'arrossega. "Les sales de concerts no han tornat a obrir ni quan se'ls ha permès un 50% de l'aforament. No els surten els números", diu Pijuan. El sector ha explicat moltes vegades que els concerts als locals de petit format són deficitaris per les restriccions de l'aforament. Ara l'Heliogàbal pot acollir, com a màxim, 33 persones. "Treballant durant la nit amb 33 persones d'aforament no tenim marge", subratlla Pijuan.

Un altre dels obstacles amb què es troben és la limitació de l'horari d'obertura. Les sales que s'acullen sota l'ordenança d'espai de cultura viva han de tancar, o acabar l'activitat cultural, a les onze de la nit, una mesura que es va fer pública quan l'Heliogàbal ja havia començat les reformes. "Per què no podem fer cultura en tot l'horari del bar? Com si la música en directe fos un problema. Aquesta és una concepció anacrònica que cal superar", lamenta Pijuan. Segons el director de l'Heliogàbal, allargar aquest horari fins al tancament del bar, encara que fos reduint l'aforament màxim al 70%, solucionaria el problema.

Ajuts que no arriben

El local també es queixa de l'endarreriment dels ajuts del 2019 que ha de concedir l'Institut de Cultura de Barcelona. El consistori havia de pagar el 75% de la reforma de la sala però de moment, diu Pijuan, només els n'han abonat el 35%. "Això ens està ofegant", diu el director, que també critica el funcionament de Sala Barcelona, una iniciativa de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc) amb l'Ajuntament de Barcelona per recaptar fons i generar moviment al sector. Pijuan demana que es tinguin en compte les sales de petit format a la ciutat i que hi hagi "transparència" a l'hora d'explicar quins locals reben els fons recollits i amb quins criteris es trien. "L'ICUB va invertir 170.000 euros al Sala Barcelona que han tingut molt poc impacte, o directament cap impacte, en l'economia de les sales", afegeix.

L'Heliogàbal fa un crit d'alerta perquè s'escolti les sales més petites i critica que a l'estiu no els deixessin treballar. "Era una boníssima oportunitat perquè poséssim a prova els protocols i treballéssim a l'exterior amb els nostres equips, però no ha estat així. Només han pogut treballar els festivals, públics i privats. I l'escena petita de la ciutat?", destaca.

Tot plegat enterboleix la celebració de l'aniversari de l'Heliogàbal, prevista per al 18 i 19 d'octubre als Jardins de la Sedeta, on organitzaran concerts. A banda d'aquesta activitat excepcional, el local ha demanat poder muntar actuacions en espais exteriors del districte mentre l'aforament establert per als seus locals "no en garanteixi la viabilitat", però l'ajuntament els ho ha denegat. "Si no ens permeten ser mínimament competitius, els locals de petit format anirem desapareixent progressivament", alerta Pijuan.