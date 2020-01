L'ANC acata les mesures cautelars i tanca la web de la campanya Consum estratègic

L'Assemblea Nacional Catalana ha tancat la pàgina web de la seva campanya Consum estratègic en compliment de les mesures cautelars urgents imposades per la justícia, segons ha avançat aquest divendres La Vanguardia. La decisió judicial respon a la petició feta per la patronal catalana Foment del Treball, que va demandar l'ANC per "competència deslleial" i va demanar que es tanqués temporalment la web.

La web de la campanya ja no està operativa i hi apareix la següent notificació: "El jutjat mercantil 11 de Barcelona ha resolt la demanda de mesures cautelars prèvies urgents interposades per Fomento del Trabajo Nacional contra l'activitat de Consum Estratègic. És per això que hem de tancar la web de Consum estratègic. Els serveis jurídics de l'Assemblea donaran la millor resposta a aquesta resolució".

651x366 L'avís publicat a la web de 'Consum estratègic' / ARA L'avís publicat a la web de 'Consum estratègic' / ARA

Consum estratègic buscava donar visibilitat a empreses catalanes que no van participar en "la campanya de la por" posterior al referèndum de l'1 d'octubre del 2017, segons l'associació sobiranista. Així mateix, la campanya també buscava afavorir empreses que fomenten les energies renovables, el cooperativisme, l'ús del català i actituds socialment responsables.

La campanya està englobada dintre d'Eines de país, una campanya d'abast més gran que va desembocar en la candidatura independentista a la Cambra de Comerç de Barcelona, que va guanyar les eleccions camerals del maig, així com en la creació d'una nova patronal, Anem per feina, de caire "desacomplexadament" sobiranista.

Foment del Treball va demandar l'ANC al juliol per competència deslleial. L'organisme empresarial considerava que la campanya de consum suposa "una conducta anticompetitiva prohibida, perquè és contrària a la bona fe, falseja la lliure competència al mercat i afecta l'interès públic", segons va dir el seu president, Josep Sánchez Llibre. La patronal acusava l'entitat sobiranista de fer llistes d'empreses i d'actuar en contra de les 4.000 societats que van treure la seu de Catalunya arran del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

Per la seva banda, el dia que es va iniciar el procés oral per la demanda, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va defensar que "la campanya promou alternatives responsables i la competència", just el contrari del que l'acusa Foment. El jutjat, però, va acceptar les mesures cautelars urgents i va decretar el tancament provisional de la web de la campanya mentre continua el procés judicial.

A més, Foment també va denunciar Consum estratègic davant l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco), però encara no ha resolt la denúncia.