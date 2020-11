Entre 2 i 11 euros mensuals, així augmentarà la pensió mínima contributiva

Els pressupostos generals de l'Estat per al 2021 recullen una revalorització de les pensions del 0,9%, és a dir, la mateixa que aquest any. Una revalorització que a partir del gener els pensionistes veuran que es traduirà en un increment simbòlic de la seva pensió a final de cada mes. De fet, les pensions mínimes contributives augmentaran entre 2 i 11 euros al mes depenent de la categoria.

En concret, amb aquest increment del 0,9% la pensió mínima contributiva per a aquelles persones jubilades de 65 anys o més i que tenen un cònjuge a càrrec quedarà en 851 euros al mes en catorze pagues (davant dels 843 euros que cobren actualment cada mes). En cas que la persona no tingui cap cònjuge a càrrec, la pensió mínima mensual se situarà en els 689 euros (enfront dels 683 euros actuals) i si el jubilat té cònjuge però no a càrrec, la pensió es reduirà en 654 euros mensuals (648 euros fins ara). Des del govern espanyol defensen que l'augment hauria d'ajudar a mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes: les dades de l'Eurostat del 2018 apuntaven que, del total de persones jubilades que hi ha a Espanya, el 12,7% estaven en situació de pobresa.

D'altra banda, per a les persones de menys de 65 anys, la pensió mínima amb un cònjuge a càrrec es fixa per al 2021 en 797 euros al mes (790 euros actualment); sense cònjuge en 645 euros mensuals (enfront dels 639,5 euros ara) i amb cònjuge no a càrrec en 609 euros mensuals (604 euros actualment). Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situarà l'any vinent en 2.707 euros mensuals en catorze pagues, enfront dels 2.683 euros al mes d'aquest 2020. També augmentaran les pensions mínimes per viudetat entre 4,7 i 7,2 euros mensuals depenent, també, de les circumstàncies.

Els canvis en les pensions que ha acordat el Pacte de Toledo

La despesa total en pensions a Espanya ha sigut de 9.930 milions d'euros l'octubre passat, segons les últimes dades publicades pel ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, és a dir, un 2,26% més en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Les pensions per jubilació signifiquen la principal despesa, amb 7.121 milions d'euros, i després hi ha les de viudetat amb 1.710 milions. Amb tot, l'últim increment de pensions més gran va ser el 2018, quan es van revaloritzar un 1,6% després de quatre anys revaloritzades al 0,25%.