El jutge admet a tràmit la denúncia contra la directiva pel 'Barçagate'

En espera de saber el resultat de l'auditoria externa encarregada per la directiva per explicar que va passar amb el cas conegut com 'Barçagate', on s'investiga el pagament d'un milió d'euros de forma fraccionada a diferents empreses per monitoritzar les xarxes, el cas arriba a la justícia. El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha admès a tràmit la denúncia presentada pel grup de socis Dignitat Blaugrana per presumpta administració deslleial i/o corrupció entre particulars en el cas 'Barçagate'.

La denúncia va ser presentada aquest 14 d'abril per un grup de vuit socis arran de la contractació a de l'empresa I3 Ventures l'any 2017 per part del club blaugrana per dur a terme un monitoratge de les xarxes socials. Aquesta empresa, segons va destapar la Cadena SER, hauria creat comptes a les xarxes socials per defensar la reputació de Josep Maria Bartomeu, la seva junta directiva i la marca Barça, i desprestigiar i difamar individus i entitats de l'entorn blaugrana no afins amb l'actual junta directiva, a més de posar en dubte a jugadors de l'actual plantilla com Leo Messi i Gerard Piqué.

El cost de la contractació hauria estat d'1 milió d'euros anual que s'hauria trossejat en factures inferiors als 200.000 euros per no haver de passar per l'aprovació de la junta directiva. A causa de l'enrenou que va causar aquesta informació a la junta directiva de Bartomeu, un grup de directius li va demanar al president una auditoria externa sobre el cas per investigar els fets. L'empresa auditora PriceWaterhouseCoopers (PwC) ha estat l'encarregada de dur-la a terme i s'espera que els resultats es facin públics ben aviat.

De forma paral·lela, la 'compliance officer' del club, Noelia Romero, va fer una auditoria interna que ha servit de punt de partida per PwC a l'hora d'elaborar les seves conclusions. Precisament Romero va ser suspesa de sou i feina a principis de juny.

A més, el cas 'Barçagate' va ser el motiu principal pel que a principis d'abril van dimitir 6 directius de club, Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor i Jordi Calsamiglia, després que Bartomeu demanés la dimissió dels quatre primers en haver perdut la seva confiança a causa de la seva postura crítica des de la publicació de la informació.