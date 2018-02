Gerard Piqué entra al món del tenis per refundar la Copa Davis

Gerard Piqué aterra al tenis. El futbolista del Barça, a través del grup inversor Kosmos, ha signat un contracte amb la Federació Internacional de Tenis per refundar la Copa Davis, el principal torneig de seleccions mundial.

Segons s’ha presentat avui, el nou torneig es disputarà en una única seu durant una setmana de novembre amb la participació de 18 seleccions. El contracte serà per a les pròximes 25 temporades a canvi de 3.000 milions de dòlars (2.430 milions d'euros) . La idea és atraure els millors jugadors a canvi de premis econòmics.

Piqué arriba al tenis amb el grup inversor Kosmos, del qual és president fundador, amb el suport de Hiroshi Mikitani, director general de Rakuten, el principal patrocinador del Barça.

L'acord encara no s'ha signat, però Piqué ja l'ha presentat a la seu central de la Federació. Perquè sigui oficial cal que sigui ratificat en assemblea, cosa que es farà a l'agost a Orlando, els EUA, amb dues terceres parts de vots a favor, però el consell directiu ja hi ha donat suport. Així, el president de la Federació, David Haggerty, ja ha afirmat: "És un punt d'inflexió per al nostre esport. La idea és que cada final de temporada es visqui una festa d'aquest esport amb els millors jugadors lluitant per fer campions els seus països".

Diferents ciutats han mostrat interès per ser la seu d'aquesta fase final, que es jugaria durant set dies, amb format de grups primer i després amb quarts de final, semifinals i final. Cada duel tindrà un partit de dobles i dos d'individuals, al millor de tres sets. Les 16 millors seleccions hi seran, més dues d'invitades sorgides de fases d'ascens basades en el sistema de grups actual.

Piqué: "Invertirem un total de 3.000 milions de dòlars durant 25 anys per ajudar a potenciar aquest esport. Estem molt satisfets de poder fer aquesta inversió".