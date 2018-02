Kilian Jornet presenta 'Path to Everest', la pel·lícula que narra la seva doble ascensió a l’Everest

El projecte 'Summits of My Life', de Kilian Jornet, arriba al final amb la publicació del documental 'Path to Everest '. Aquest dimecres se n’ha presentat el tràiler oficial i s'ha informat de les dates de les 'premières' que es realitzaran a Bilbao, Pamplona, Madrid i Barcelona a principis de març.

Segons ha explicat Jornet, quan era petit va escriure "una llista de totes les curses" que li agradaria guanyar i de "totes les muntanyes que somiava escalar". Doncs bé, el maig del 2017 va ratllar l'últim cim de la llista en completar un històric doble ascens a l'Everest en solitari, sense oxigen i d'una sola tirada. Va ser el punt final al projecte 'Summits of My Life', que durant 5 anys l'ha portat a recórrer alguns dels pics més emblemàtics del planeta acompanyat per un petit grup d'alpinistes. 'Path to Everest' repassa el camí que ha portat Kilian Jornet fins al cim més alt del món descobrint, alhora, la seva cara més íntima, amb les seves pors, les seves contradiccions i les seves il·lusions per seguir buscant nous reptes que li permetin seguir somiant, sempre envoltat de muntanyes i d'aquells que l'inspiren.

'Path to Everest' també compta amb els testimonis de destacats alpinistes com Reinhold Messner, Jordi Canals, Jordi Tosas o Peter Habeler, a més de personatges clau de l’entorn de Jornet com Emelie Forsberg, Bruno Brunod o el mateix Sébastien Montaz-Rosset. El documental també fa un repàs de la història de les expedicions que des de principis del segle XX han intentat conquerir l’Everest, i com després de fer cim al sostre del món molts alpinistes s’han atrevit a tornar-hi desafiant les lleis de la natura per fer expedicions cada cop més puristes i tècniques.

La pel·lícula es presentarà a Bilbao, Pamplona i Madrid; finalment, el 8 de març s'estrenarà a Barcelona a les 21.00 h a l'Aribau Multicines.