El Barça, pendent de Messi i del possible retorn de Dembélé

El Barça ja prepara el clàssic de dimecres contra el Madrid amb el dubte de Leo Messi. De moment, l'argentí no apareix a les imatges que ha ofert el club de l'entrenament perquè ha fet treball de recuperació al gimnàs. Una sessió d'entrenament en què la gran novetat ha sigut veure Ousmane Dembélé realitzant treball de camp. El francès, que es recupera d'una lesió al turmell i una grip, podria rebre l'alta aviat.

Messi ha arribat a les 10 del matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on passarà proves per veure l'estat de la contractura que té a la cuixa dreta. No és una lesió greu però, per precaució, es podria perdre el partit contra el Madrid. La decisió definitiva sobre si juga o no podria arribar demà, després de l'últim entrenament. El Barça però, és optimista donades les sensacions de l'argentí avui. Valverde ha fet entrenar avui els jugadors del filial Iñaki Peña, Wague, Morer i Miranda.