Jorge Messi admet que ara valoren seguir una temporada més al Barça

El despatx de la Fundació Messi, a la part alta de la Diagonal de Barcelona, s'ha convertit en l'escenari on es decideix part del futur del capità blaugrana. A l'entrada d'aquest despatx, Jorge Messi va trencar el silenci ahir dimarts, quan a la pregunta de com veia el futur del seu fill al Barça, va respondre que ho veia "difícil". Avui dijous, després de la reunió de 90 minuts amb Bartomeu, el pare del jugador ha parlat de nou a l'entrada de l'edifici. De nou, una resposta ben curta, en aquest cas a la pregunta de si ara valoren quedar-se al Barça, acabar el seu contracte fins al 2021 i després marxar. "Sí", ha dit sec l'argentí.

Dues lletres en una paraula. I un canvi de guió. Aquesta matinada, de fet, el canal TyC de l'Argentina, el primer que va explicar que els Messi enviaven un burofax demanant marxar del Barça, ha informat que el jugador estaria valorant seriosament quedar-se al Barça. I que les opcions que Messi passi a treballar amb Koeman en breu són ara del 90%. Bàsicament, el jugador començaria a dubtar de l'estratègia dels seus advocats per sortir del club.

Jorge Messi ha passat el matí reunit amb advocats, parlant del cas, i aquesta tarda ho parlarà amb el seu fill, que per cinquena vegada no anirà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per treballar a les ordres de Koeman. El club encara no l'ha sancionat, un senyal de bones intencions en espera de veure com evolucionen les negociacions entre les dues parts. La directiva, veient les notícies, se sent forta i no deixa de recordar a tothom que denunciarà tant el jugador com el club que el vulgui fitxar, si finalment Messi marxa. És a dir, defensarà la legalitat del contracte fins al 2021, i acusaria qui intenti fitxar-lo ara per duplicitat contractual.

Els Messi, que van considerar que poden marxar del club agafant-se a la clàusula que van incloure al contracte del jugador el 2017, segons la qual a finals de temporada el jugador pot decidir el seu futur sense demanar permís, ara veuen com cap club s'anima de moment a oferir-li contracte si abans ell no tanca una sortida amistosa del club. I el Barça, ferm, s'il·lusiona amb la possibilitat que el capità finalment no marxi ara. El problema, però, és que la directiva tampoc el pot convèncer per renovar i ampliar el contracte. Si Messi es queda i no renova, al gener podria negociar amb qualsevol club per marxar de forma gratuïta el juny del 2021. Però potser podria marxar amb tots els honors, tot i que per dins, la ferida segueix sagnant.