El Comitè Olímpic accepta la candidatura olímpica catalana a uns Jocs d'Hivern

La candidatura catalana per organitzar uns Jocs Olímpics d'Hivern ja és una realitat. El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha acceptat la candidatura Pirineus-Barcelona 2030, i ha entregat a la delegació catalana present a la reunió executiva de Buenos Aires un informe valorat de forma molt positiva.

En aquest informe, firmat pel consultor suís del COI Gilbert Felli, antic director executiu dels Jocs Olímpics, s'ha destacat el potencial d'una candidatura que s'adapta als nous criteris de sostenibilitat que ha marcat el COI. Aquests criteris han canviat els últims anys i ara el COI busca Jocs que gastin menys diners, amb menys obres faraòniques i un diàleg per deixar estructures al territori que tinguin sentit. Per això, algunes proves d'uns possibles Jocs, com la de 'bobleisgh', es podrien fer a Suïssa o França en instal·lacions que ja existeixen, per evitar fer obres cares d'un esport sense tradició a Catalunya. El següent pas serà la presentació de la candidatura oficial després de tancar un projecte detallat en què caldria explicar on es faria cada prova detalladament. El calendari dels Jocs del 2030 marca que aquesta candidatura oficial es presentaria d'aquí tres anys.

A la capital argentina, aprofitant la celebració dels Jocs de la Joventut, el COI ha tractat diversos temes d'actualitat, com les futures seus dels Jocs d'Hivern. I la proposta catalana ha rebut permís per continuar endavant. "Hem pogut comunicar a Barcelona i al Pirineu que el resultat d'aquests tècnics, que en saben molt d'això, és molt positiu", ha comentat Joan Antoni Samaranch júnior, vicepresident del COI. Samaranch, juntament amb el CEO del Comitè Olímpic, el també català Pere Miró, s'ha trobat amb una delegació catalana liderada per Gerard Figueras, secretari general de l'Esport. "Tenim llum verda per seguir treballant. L'informe reflecteix que és possible fer uns Jocs d'Hivern entre els Pirineus i Barcelona", ha dit Figueras a Televisió de Catalunya.

"Ara estem en un procés de diàleg amb el COI. Hem de fer uns Jocs que s'adaptin al territori i no al revés. Cal fugir de la idea de fer una inversió gran en infraestructures que després no es faran servir, sinó fer uns Jocs que deixin un llegat en forma de cultura esportiva i de situar els Pirineus al món com un territori d'esports de muntanya", ha afegit.