El Barça posa la directa a la Champions i s'endú 7 gols d'avantatge de Nantes

Després de guanyar totes les competicions que ha jugat, les sis possibles, el Barça Lassa focalitzava tots els seus esforços en la Champions, una trofeu que no aixeca des de fa quatre anys i que suposaria posar la cirereta a una temporada rodona. A França, davant el subcampió europeu, els catalans no van donar opcions al Nantes i es van endur 7 gols d'avantatge cap a Barcelona, un marge excel·lent per posar un peu i mig a la Final Four de Colònia i afrontar la tornada amb optimisme.

Els blaugranes es plantaven a aquest partit d’anada dels quarts de final amb l’única intenció de guanyar. Xavi Pascual, el tècnic culé, ja feia una declaració d’intencions abans del partit: “No concebo que un equip vagi a algun lloc a perdre de poc, o a jugar a l’empat. Anem a guanyar”, deia. Per afrontar aquest duel, tenia tots els jugadors a la seva disposició, amb l’única baixa de Mortensen, que s’està recuperant d’una lesió que es va fer durant el passat Mundial al menisc del seu genoll esquerre.

A davant, però, tenien un Nantes que va ser l’equip revelació de la temporada passada, en la qual van arribar fins a la final d'aquesta competició on van caure contra un altre equip francès, el Montpeller. L’H Arena, que volia reviure l’experiència recent que els van brindar l’any passat els seus jugadors, es va omplir fins a la bandera per recolzar als seus. Amb el mateix objectiu d'apropar-se a la Final Four de Colònia del proper juny, catalans i francesos van sortir a la pista amb molta intensitat, que va provocar un intercanvi de cops constant. Una molt bona defensa inicial, ajudada amb bones actuacions de Gonzalo Pérez de Vargas, el porter blaugrana, va permetre al Barça agafar la iniciativa fins al seu primer màxim avantatge de 7-11.

Un avantatge que no es va ampliar per les bones intervencions de Kevin Bonnefoi, el porter local, que volia la seva quota de protagonisme i que va mantenir vives les esperances dels seus a la primera part, deixant l'avantatge blaugrana aquests 4 gols de diferència (12-16).

La intensitat inicial va ser tal que va permetre veure una situació insòlita, en què el Nantes es va plantar en camp blaugrana i no es va adonar que Pérez de Vargas no havia arribat a la porteria, per la qual cosa van seguir passant-se la pilota sense llançar a porteria buida.

Un segon període fulminant

A l'inici de la segona meitat, conscients que era un tram de partit en el que ha tingut algunes desconnexions durant el curs, el Barça va posar la directa i va ampliar el seu avantatge fins als 10 gols de diferència (16-26), guiats per un excel·lent Ludovic Fabregas, tant en atac com en defensa. El Nantes, segon classificat a la lliga francesa per darrera del París Saint-Germain i amb quatre vells coneguts pels aficionats culés, semblava cansat. Potser per la bona gestió dels minuts que va fer Xavi Pascual amb els seus jugadors o potser perquè el duel de vuitens contra el Rhein-Neckar Löwen, al que va superar per un sol gol de diferència, els començava a pesar a les cames. Una ronda que el Barça es va poder estalviar, ja que va acabar primer de grup amb 12 victòries i només dues derrotes, obtenint així el bitllet directe als quarts i assegurant-se el factor pista en aquest encreuament. Una camí impecable que va confirmar a terres franceses, ampliant el repertori en atac i posant una muralla en defensa, administrant la renda fins al 25-32 final.

Els francesos no van poder fer res contra l'ambició blaugrana, que va aconseguir una renda importantíssima pel partit de tornada gràcies a un molt bon treball col·lectiu. La Champions és l’últim repte del Barça i ser a la Final Four de Colònia sembla més a prop. El proper dissabte 4 de maig (19.30h), el Palau Blaugrana dictarà sentència.