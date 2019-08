La selecció espanyola cau contra Bèlgica i es penja la plata europea (5-0)

La selecció espanyola d’hoquei herba va perdre la final de l’Europeu després de perdre la gran final contra Bèlgica (5-0). El conjunt estatal no va tenir opcions de lluitar per l’or. Haurà de limitar-se a contextualitzar el valor de disputar l’últim partit del campionat per davant de l’Anglaterra i Holanda. El rendiment durant totes les rondes afiança el projecte dels ‘red sticks’ en el camí cap als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. S’han guanyat l’etiqueta d’aspirant, que no és poc, en un moment en què la competitivitat és màxima.

Batre aquesta Bèlgica hauria estat la una cirereta exagerada. L’equip amfitrió està un esglaó per sobre. Va aconseguir ahir el seu primer títol del vell continent amb una exhibició, establint una hegemonia després de la conquesta de l’últim Mundial. Doblet per treure pit a l’estil professional. El resultat va parlar del seu nivell i de la contundència del seu joc sobre la gespa. Va ser realista. Ni el porter Quico Cortés va poder evitar-ho. El partit es va jugar des de la sortida de pilota dels belgues, que van sentenciar en la primera meitat amb un parcial 4-0. El primer gol va ser al minut 9. Espanya no va saber reaccionar i es va anar enfonsant.

Va passar d’anar a remolc a veure’s perdedor abans d’arribar al descans. El 3-0 del segon quart (4-0 en el marcador) va fer avorrida la final. No hi va haver emoció. Bèlgica va ser massa constant. No va concedir ocasions clares i no es va relaxar. Només saben dur la iniciativa, repartint els gols entre Dommen, Tom Boon, Stockbroekx, Van Aubel i Henderickx. Van intentar tancar una golejada encara més històrica. Espanya va trobar a faltar la precisió i el ventall de recursos del partit de les semifinals. Va ser un símptoma comú. Ningú va jugar pitjor que ningú, però no van aparèixer els jugadors que maruquessin les diferències. Els de Fred Soyez celebraran la plata amb perspectiva.