Hotel Blaumar: Quan el turisme familiar té estil i escala humana

Una de les imatges que es té d’entrada quan es parla de turisme familiar a la costa són piscines plenes fins dalt en hotels dissenyats per resistir el tsunami infantil més que no pas per agradar als hostes. Potser per això destaca l’Hotel Blaumar de Salou, que té un interiorisme cuidat i unes mides a escala humana gràcies a la reforma que van concloure l’any passat. L’establiment està ubicat al mateix passeig Marítim de la localitat del Tarragonès, a escassos 100 metres de la platja de Llevant, amb xiringuitos i tota mena d’atractius per anar-hi amb la família. Però, més enllà de la proximitat a la platja, altres particularitats d’aquest quatre estrelles són, per exemple, les mides de les habitacions, de fins a 30 metres quadrats i que permeten estar-hi tots els de casa amb comoditat.

L’establiment destaca especialment per les distincions que han obtingut a nivell de sostenibilitat per la tasca que fan en aquest sentit des de fa més de 10 anys, algunes de les quals els han arribat fins i tot de la Comissió Europea. Entre d’altres, fan el sabó de mans amb l’oli de les seves cuines; tenen una piscina sostenible de sal marina -amb un 50% menys de consum d’aigua i sense clor-; ofereixen els sabons amb dispensadors per reduir el consum de recipients de plàstic; per als esmorzars eviten plàstics d’un sol ús amb productes a doll, i fan tallers de reciclatge. L’hotel, que compta amb animació i un club infantil perquè els pares puguin desconnectar, té tres espais on menjar, dues piscines exteriors, un gimnàs i un spa. És a dir, no confon “familiar” amb només “infantil” i té distraccions per a tots els de casa. Per cert, com en tot bon hotel de Salou, Port Aventura forma part dels atractius i es poden reservar habitacions conjuntament amb entrades i transport a preus especials.