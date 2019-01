La UE demana "l'inici immediat d'un procés cap a eleccions lliures" a Veneçuela

La Unió Europea ha demanat aquest dimecres "l'inici immediat d'un procés democràtic" a Veneçuela que porti unes "eleccions lliures", després que el president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, s'hagi autoproclamat president interí del país en contra de Nicolás Maduro.

Tot i no donar un suport tant explícit a la presidència de Guaidó com l'expressat pels EUA de Donald Trump, la UE sí assegura que "dona suport a l'Assemble Nacional com la institució elegida democràticament els poders de la qual han de ser restaurats" i demana que es respectin "els drets civils, la llibertat i la seguretat de tots els membres de l'Assemblea, inclós Guaidó", en el que sembla una advertència per possibles represàlies del règim de Maduro.

Ho ha expressat així l'alta representant de la UE, Federica Mogherini, a través d'un comunicat fet públic aquest vespre de dijous, en què ha reclamat "no ignorar les veus" dels veneçolans que han sortit aquest dijous al carrer "massivament" per "demanar democràcia". "La violència i l'ús de la força és totalment innacceptable", ha afegit.

Poc abans, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, també havia mostrat el seu suport a Guaidó a través d'un missatge al seu compte de Twitter. "A diferència de Maduro, l'Assemblea Nacional, incloent a Joan Guaidó, té un mandat democràtic dels ciutadans veneçolans", ha afirmat Tusk. El polític polonès també ha confiat que "tota Europa s'uneixi en suport de les forces democràtiques a Veneçuela".

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha repetit el mateix. Tot i que sense expresar un suport explícit a Guaidó com a nou president, ha demanat "respecte a les manifestacions i la llibertat d'expressió d'un poble que està fart de passar ganaa i patir els abusos de Maduro".

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.