Mor un dels bussejadors que intentaven rescatar els nens atrapats a la cova de Tailàndia

La por s'ha instal·lat a l'entrada de la cova de Tailàndia on des del 23 de juny hi ha atrapats 12 adolescents i el seu entrenador de futbol, després que es confirmés la mort d'un bussejador que participava en el rescat.

La víctima és un antic membre dels cossos d'elit de la marina de 38 anys i identificat com Samarn Kunan. Va morir en quedar-se sense oxigen a l'ampolla mentre tornava bussejant de la cavitat on es troben els nens. La seva mort aprofundeix encara més el desconcert i la indecisió en què es troben les autoritats des que el grup va ser localitzat viu en les profunditats de la cova, ja que no hi ha consens sobre quina és la via de rescat més segura. Els equips sospesen si cal esperar que acabi la temporada estival de pluges per fer disminuir el nivell de l'aigua o bé afanyar-se a treure els menors i l'adult que els acompanya bussejant pels passadissos inundats. De fet, la víctima es trobava preparant el terreny per a aquesta última opció, però no va aconseguir sortir a la superfície; els seus companys el van localitzar inconscient després de completar la seva missió de transportar bombones d'oxigen comprimit fins a la gruta on hi ha el grup.

De moment, el bon temps i el drenatge artificial de les aigües que inunden parcialment la cova han obert la possibilitat a una temptativa de rescat. No obstant això, les autoritats eviten anunciar una data per a les operacions, tot i que asseguren que s'actuarà de manera gradual, traient primer els nens en més bones condicions físiques i psicològiques.

El grup –format per dotze nens d'entre 11 i 16 anys i un adult de 26– va ser trobat dilluns a la nit en una illa de terreny sec uns 4 quilòmetres a l'interior de la caverna i després de nou dies d'intensa recerca en què van participar més de 1.300 persones.

Visiblement prims, però en bon estat anímic i de salut, els nois estan sent atesos a la gruta per una desena de militars, entre ells un metge i un psicòleg. Segons les autoritats, un dels menors i l'adult tenen símptomes de desnutrició i per això se'ls està aportant complements vitamínics. L'objectiu és que el grup recuperi forces amb vista a una eventual sortida de la cova, situada al parc natural Tham Luang-Khun Nam Nang Non, a Chiang Rai.

Per això, els escolars i el monitor han començat un entrenament intensiu per aprendre a bussejar, una opció d'elevat risc per la nul·la visibilitat i els passadissos estrets que haurien de superar.

L'equip es va internar a l'interior de les galeries de la cova dissabte 23 de juny després d'un entrenament de futbol, i una sobtada tempesta va començar a inundar la cavitat i els va tallar la sortida.