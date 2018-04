Adeu a la família i a les sèries de TV3

L’Àngela i els seus fills estan a punt de jugar les seves últimes cartes per intentar quedar-se la casa de l’Eduardo. Després de 13 capítols de peripècies, amagant el cadàver de visites inoportunes i fent tot el possible per modificar el testament d’amagat, ha arribat el moment de saber si tot plegat ha servit d’alguna cosa. La resolució definitiva del cas es coneixerà demà a partir de les 21.55 h, i posarà el punt final a la primera temporada de Benvinguts a la família, una sèrie que va aterrar a la graella de TV3 amb el complicat repte d’agafar el relleu de Merlí però que, a l’hora de la veritat, el que més li ha costat ha sigut mantenir el llistó elevat que ella mateixa es va posar en els primers capítols.

L’estrena de la sèrie creada per Pau Freixas i Ivan Mercadé va aconseguir un èxit incontestable que la va convertir en el millor debut d’una ficció a TV3 en els últims 10 anys: el primer capítol va tenir 794.000 espectadors i un 25,1% de quota de pantalla, és a dir, 101.000 persones més de les que, set dies abans, havien acomiadat Merlí amb l’episodi més vist de les seves tres temporades. Les xifres van anar baixant setmana rere setmana, però tot i així els quatre primers capítols es van mantenir en resultats encara molt respectables, per sobre del mig milió d’espectadors. Però el descens no es va aturar, i fa dues setmanes la sèrie va arribar a un mínim de 364.000 persones -menys de la meitat que el primer dia- i un 12,9% de share. Això sí, en aquestes dotze setmanes només se li ha escapat el lideratge un vegada, quan Alfred i Amaia, els futurs representants d’Espanya al Festival d’Eurovisió, van visitar El hormiguero d’Antena3. Curiosament, el programa d’on van sortir els dos cantants, Operación Triunfo, no havia sigut capaç de derrotar Benvinguts a la família, malgrat que els tres primers capítols de la ficció es van enfrontar a les entregues finals del concurs de talents de La 1.

Preparant el retorn

De mitjana, a falta de l’últim episodi, la sèrie de TV3 ha tingut 501.000 espectadors i un 16,3% de quota, unes xifres molt positives -en el mateix període, el share global de TV3 ha sigut del 14,5%- però que queden per sota de l’última temporada de Merlí, que va arribar als 538.000 seguidors i el 17,7%. “Vam començar superforts, amb unes xifres fora del normal, però ja teníem clar que no sempre faríem un 25%. Hem anat baixant fins a unes xifres que són les nostres. Al final, un 16,3% és boníssim, estem molt contents”, diu Pau Freixas a l’ARA, i afegeix: “La sèrie té un to particular. Potser al principi hi havia gent que no entenia gaire què estava veient, però, un cop han sintonitzat amb el codi, ha generat entusiasme. Com sempre, hi ha un públic a qui li agrada i un altre a qui no, però els que han connectat amb aquest tipus de comèdia hi han sintonitzat molt. El viatge ha sigut positiu”.

De fet, Freixas i Mercadé ja han començat a treballar en la segona temporada de la sèrie, malgrat que TV3 encara no els ha confirmat si la renovarà. “No tenim res firmat, però sí certa complicitat [amb la cadena]. Ja veurem si es concreta. És una aposta, però confiem que anirà bé”, diu Freixas, que es declara “entusiasmat” i “enamorat” del projecte. Segons ell, ja fa uns tres mesos que estan treballant en aquests nous episodis, que podrien estar a punt per emetre’s a principis de l’any que ve. “Des de l’inici pensem que la durada perfecta serien tres temporades. Això és el que a nosaltres ens agradaria, però qui mana són el mercat i les cadenes”, explica Freixas.

Sense substitut

En aquest cas, a més, hi ha un obstacle afegit: perquè aquests nous capítols puguin arribar a veure la llum caldrà que abans TV3 aconsegueixi recursos per dedicar-los a la compra de continguts, una partida que ha quedat reduïda pràcticament a zero com a conseqüència dels 147 milions d’euros que el ministeri d’Hisenda reclama a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en concepte d’IVA corresponent als exercicis 2015, 2016 i 2017 -una quantitat a la qual cal afegir uns 20 milions més anuals a partir del 2018-. Aquest conflicte ha provocat que durant l’últim mig any quedés aturada la producció de nous continguts, de manera que ara mateix TV3 no té cap sèrie que pugui agafar el relleu de Benvinguts a la família al prime time de dilluns a partir de la setmana que ve.

De moment, aquest espai encara continuarà reservat a la ficció, ja que TV3 hi programarà el telefilm El nom (23 d’abril) i la minisèrie Vida privada (7 i 14 de maig), els últims títols que li quedaven al calaix. Però a partir del 21 de maig la nit dels dilluns s’haurà d’omplir amb algun altre tipus de contingut. “Ens provoca molta tristesa perdre aquesta franja, perquè són molts anys d’esforç per mantenir-la”, reconeix, en declaracions a l’ARA, el cap del departament de ficció i cinema de TV3, Oriol Sala-Patau, que no amaga que “el panorama és desolador”. Malgrat tot, diu, la seva àrea té “els deures fets”, amb projectes preparats per activar-se tan bon punt la direcció de la cadena els doni llum verda. En aquest sentit, Sala-Patau no descarta encara que les sèries puguin tornar al prime time de TV3 “a mitjans d’octubre”, tot i que “el primer objectiu” és recuperar l’espai el gener de l’any vinent.

Entre els primers projectes que podrien veure la llum, segons el cap de ficció, hi ha la segona temporada de Benvinguts a la família, una sèrie que, en la seva opinió, ha obtingut uns resultats “molt bons” tot i que tenia “molts components de risc”. A més, Sala-Patau destaca que aquesta producció aporta a la cadena “un públic molt jove”, un perfil d’audiència que en general TV3 té problemes per captar. “Una segona temporada tindria tota la raó de ser”, afirma.

‘Nit i dia’, en punt mort

En canvi, l’anunciat retorn de Nit i dia s’ha refredat. Abans que s’acabés la segona temporada, estrenada ara fa un any, Jaume Roures, màxim responsable de Mediapro, la productora de la sèrie, va avançar que ja s’estava treballant en una tercera entrega que, segurament, serviria per tancar definitivament la ficció. Però a hores d’ara la situació és una altra. “Quan s’estava acabant la segona temporada vam parlar amb ells per veure quines possibilitats de continuïtat hi havia, però en aquell moment estaven molt centrats en aquella temporada -explica Sala-Patau-. Al cap d’uns mesos, quan van tornar, ja ens havia entrat Benvinguts a la família i li havíem donat prioritat, de manera que ells van quedar fora de la immediatesa”. Segons ell, produir una tercera temporada de Nit i dia és “un projecte interessant”, però ara mateix no passa de ser “una més de les opcions que hi ha sobre la taula”.

Cal tenir en compte que les relacions entre TV3 i Mediapro no passen per un bon moment. El conflicte de l’IVA va portar la cadena a prescindir, al febrer, del magazín Tarda oberta, que produïa Mediapro, i la productora va reaccionar anunciant que denunciaria TV3. L’endemà que s’acabés el programa, a més, Mediapro va deixar de subministrar a la televisió pública els resums dels partits de Lliga, per impagament, tot i que el cas es va resoldre aviat.

Dos telefilms en marxa

Malgrat que el departament de ficció està pràcticament aturat, ara mateix està produint dos telefilms: Cançó per a tu, que es va acabar de rodar al febrer, i La dona del segle, que es grava des d’aquesta setmana. Tot i així, Sala-Patau lamenta que hi ha “més de 40 projectes” d’aquest tipus que han demanat a TV3 que s’hi sumi com a coproductora i que esperen resposta des del desembre. “Molts hauran caigut pel camí”, admet el cap de ficció del canal públic, que conclou: “Això és molt greu”.