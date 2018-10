El diari ‘Jornada’ tanca les portes

L’assemblea general de la cooperativa del diari ‘Jornada’ ha decidit avui deixar d’imprimir i distribuir el diari en paper. Segons s’explica en un comunicat emès per l’assemblea, la decisió s’ha pres d'acord amb l’estat de comptes actual. "Després de sis mesos de treball ininterromput perquè el diari pogués sortir cada dissabte, no hem pogut assolir el creixement necessari per garantir la viabilitat econòmica del projecte", diu el document, en què també s’informa que l’últim diari en paper que es podrà trobar als quioscos serà el del cap de setmana vinent, 27 i 28 d’octubre.

Paral·lelament, també s’afirma que s’ha engegat un expedient de regulació d’ocupació (ERO) de la plantilla, de 23 persones, "per tancar el projecte i sufragar els compromisos econòmics pendents, tant amb els treballadors com amb els col·laboradors i altres proveïdors".

El diari 'Jornada' va néixer el 5 de maig, després de mesos de treball previ, per fer un nou diari cooperatiu generalista en català dels Països Catalans i en paper: "El projecte naixia amb la il·lusió d'esdevenir l’únic diari en català, cooperatiu i d’esquerres en paper, però també érem conscients que era un projecte de risc que necessitava un gran suport popular que no s’ha sabut trobar en un marc de crisi dels mitjans de comunicació i el periodisme".