Jordi Sànchez s'ofereix com a soci estable del PSOE si accepta parlar del referèndum, i quatre notícies més del dia

1.

Jordi Sànchez s'ofereix com a soci estable del PSOE si accepta parlar del referèndum. El candidat de JxCat el 28-A ha ofert aquest dimecres una roda de premsa inèdita des de la presó de Soto del Real. "No estem exigint un referèndum abans de la investidura, sinó que sigui part del diàleg", ha dit

2.

Pedro Sánchez tanca la porta a JxCat: "Ahir, avui i demà serà 'no' al referèndum i la independència". Deixa clar que, si no aconsegueix una majoria suficient per governar en solitari, parlarà amb tothom, però ha advertit als "nacionalistes" que "sempre serà dins la Constitució".

3.

Embolic pels debats del 28-A: el PSOE anirà al de TVE, i la resta, a Atresmedia, i són el mateix dia. RTVE ha canviat la data del debat a quatre i vol fer-lo aquest dimarts, una data que coincideix amb el debat a cinc previst a Atresmedia que la Junta Electoral va vetar perquè incloïa Vox.



4.

Relleu històric a la premsa: 'El Periódico' i l''Sport' canvien de mans. Prensa Ibérica firma la compra del Grupo Zeta i tancarà la rotativa de Parets, amb 54 treballadors. El comprador assumirà 30 milions de deute i pagarà també una prima d'uns 10 milions a l'editor Antonio Asensio Mosbah.

5.

Arrimadas visita Vic i diu que Pedro Sánchez és el còmplice de l'escridassada d'un grup d'independentistes. La líder de Ciutadans avisa: "No renunciarem ni a un pam del nostre país".