Laura Rosel debuta avui a ‘FAQS’

Després d’unes setmanes d’incertesa, FAQS: Preguntes freqüents torna avui, a les 21.55, a TV3. Ho farà amb una nova presentadora, Laura Rosel, però intentant mantenir el to desenfadat en l’anàlisi de l’actualitat que li donava Ricard Ustrell i que tan bons resultats va aportar al programa. “Això ho mantindrem igual. Soc jo qui s’hi ha d’adaptar”, reconeix Rosel en declaracions a l’ARA. En aquest sentit, la periodista, que ha desenvolupat la majoria de la seva carrera en programes purament informatius, pensa que li serà útil l’experiència d’haver conduït el magazín de cap de setmana Via lliure, a RAC1, els últims tres estius.

La nova presentadora assegura que era “una fan” del FAQS. “Pensava que era el programa que jo voldria fer: m’agradava la gent que hi portaven, el to, la música, tot!”, explica. Per això considera que “és una passada formar part d’un format tan original i trencador, amb un presentador que s’aixeca, que es mou pel plató, que improvisa, i on es pot parlar de tot sense pontificar, sense crits ni estridències”.

La periodista s’estrenarà a TV3 quatre dies després d’haver presentat per última vegada 8 al dia, del qual ni tan sols es va acomiadar: dimarts va tancar el programa amb un “fins demà” i dimecres la televisió pública va anunciar el seu fitxatge i ella ja no va tornar al magazín de 8TV, que des de llavors condueix en solitari Jordi Armenteras. Tot i així, Rosel creu que ha tingut temps “suficient” per preparar el debut d’avui.

En tot cas, la poca antelació amb què TV3 ha anunciat qui ocuparia el lloc de Ricard Ustrell -que va fer públic que plegava al novembre i que es va acomiadar el 23 de desembre-és un reflex del complicat periple que ha viscut Preguntes freqüents durant les últimes setmanes. Malgrat l’èxit del format -que durant la tardor va ser líder d’audiència cada dissabte-, la cadena es va plantejar prescindir-ne a causa de la crisi de l’IVA, que ha deixat a la corda fluixa tots els programes produïts externament -en aquest cas, per ElTerrat-. En paral·lel al debat sobre la continuïtat de l’espai s’ha obert també el del nou presentador:inicialment s’havia pensat en Maiol Roger, que ja col·laborava amb el programa, però finalment la cadena es va fer enrere i va decidir buscar una cara femenina. Tot plegat ha comportat que el retorn del FAQS, que estava previst per al 13 de gener, s’hagi endarrerit una setmana.

El tema central de l’emissió d’avui serà el debat sobre la investidura del futur president de la Generalitat. De totes maneres, Rosel, que codirigeix el programa amb Tian Riba, s’ha proposat evitar que, en les pròximes setmanes, la política monopolitzi l’espai. Aquest era l’objectiu que també s’havia fixat Ustrell, però, a l’hora de la veritat, la resta d’àmbits temàtics hi van tenir una presència gairebé testimonial.

Cinc fitxatges del Grupo Godó

Amb l’arribada al prime time de TV3 de Laura Rosel -que va estar vinculada a RAC1 del 2007 fins a l’estiu passat, i a 8TV els últims mesos-, ja són cinc els professionals que la televisió pública ha incorporat aquesta temporada procedents del Grupo Godó. Vador Lladó va abandonar el Fricandó matiner de RAC105 al juliol per convertir-se en un dels presentadors de Tarda oberta. A Està passant, els dos col·laboradors que acompanyen cada vespre Toni Soler provenen dels migdies de RAC1: Òscar Andreu hi presenta La competència i Jair Domínguez formava part de l’equip de La segona hora fins a l’estiu (tot i que ara participa a El suplement de Catalunya Ràdio). I la setmana passada es va estrenar Cases d’algú, presentat per Joan Maria Pou, el narrador dels partits del Barça a l’emissora privada.