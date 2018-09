Els Òscars faran un 'late show' a TV3

Òscar Andreu i Òscar Dalmau faran parella també a la televisió. Tal com ha avançat el 'Nació Digital' i ha confirmat l'ARA, els presentadors de 'La competència' de RAC1 posaran en marxa aviat un 'late show' a TV3. El programa s'estrenarà durant la tardor, però la seva incorporació a la graella no serà immediata, és a dir, que no engegarà encara la setmana ve, quan el 'prime time' de la televisió pública entrarà ja en ple rendiment.

El programa combinarà l'humor que caracteritza els Òscars amb entrevistes i elements d'actualitat, i es planteja com un format de periodicitat setmanal que s'emetrà previsiblement al voltant de les 23.30 hores, després de la doble oferta de 'prime time' que emet habitualment la cadena.

La idea d'incorporar un 'late show' a la programació de TV3 ja fa temps que està sobre la taula. El novembre del 2016, l'aleshores director de la televisió pública, Jaume Peral, va anunciar una remodelació "de dalt a baix" de la graella de la cadena i va assenyalar vuit necessitats concretes que considerava fonamentals per poder construir una nova oferta que fos "competitiva". Un d'aquests punts era, precisament, la posada en marxa d'un 'late show' que, segons ell, havia de ser "diari o, com a mínim, setmanal". Peral va quantificar en uns tres milions d'euros el cost que tindria aquest nou format. Dos anys després, i amb un nou director, Vicent Sanchis, al capdavant de TV3, la demanda de Peral es concretarà amb l'estrena del nou programa presentat per Andreu i Dalmau.

D'aquesta manera, TV3 intentarà pal·liar la seva mancança de continguts potents per a l'última hora de la nit, un fet que li impedeix competir amb garanties contra les cadenes espanyoles, que allarguen el seu 'prime time' fins ben entrada la matinada. Això provoca que la pública catalana, que sol liderar fins als volts de les 23.30, s'enfonsi de cop a partir d'aquesta hora. De fet, a principis de la temporada passada la cadena ja va fer un intent de reforçar aquesta franja (que els responsables de TV3 van batejar llavors com a "segon 'prime time'") estrenant-hi programes com 'Quan arribin els marcians', 'L'ofici de viure' o 'El divan'. Es tractava, però, d'espais amb poques opcions de fer ombra als formats més potents dels canals espanyols, i en termes d'audiència no van ajudar TV3 a remuntar en aquesta franja.

Els Òscars són especialment coneguts com a presentadors de 'La competència', que aquest dilluns va inaugurar la seva desena temporada a RAC1, però tots dos són cares (i veus) conegudes per als espectadors de TV3. Dalmau va presentar durant set anys (2009-2016) el concurs 'El gran dictat', i ha sigut la veu en off de programes com 'Caçadors de bolets' i, més recentment, 'Matriculats'. L'any 2012, a més, va conduir 'La Marató' al costat d'Ariadna Oltra. Andreu, per la seva banda, és un dels col·laboradors de l''Està passant', que dilluns estrenarà la segona temporada com a teloner del 'Telenotícies vespre'. Tots dos, a més, van crear la sèrie d'animació per a adults 'Jokebox', que es va emetre a TV3 entre el 2011 i el 2012. Entre el 2011 i el 2013 també se'ls va poder veure a 8TV al capdavant de 'La competència en color', una versió televisiva, de periodicitat mensual, del seu programa de ràdio.