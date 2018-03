El PSOE, Podem i Cs acorden la renovació del consell de RTVE

Pas endavant per reformar el consell d’administració de la corporació pública RTVE. El PSOE, Podem i Ciutadans van arribar dimecres a un acord sobre el procediment de renovació, que rellevarà del seu càrrec l’actual president de l’ens, José Antonio Sánchez, i la resta de consellers. El procés de renovació pactat entre els tres partits estableix la convocatòria d’un concurs públic que s’ha de desenvolupar en un termini de 60 dies, de manera que abans de l’estiu hi hauria d’haver president i consellers nous a la corporació. Els tres partits han convidat la resta de formacions del Congrés, entre les quals el PP, a sumar-se a l’acord.

Aquest pacte permetrà desencallar la posada en marxa de la nova llei de RTVE, que es va aprovar al setembre però que encara no s’havia desenvolupat a causa de les diferències entre els diversos partits per establir el reglament per al concurs públic i la seva aplicació.

El consell d’informatius de RTVE va celebrar l’acord entre les tres formacions per desbloquejar la renovació de la cúpula de la corporació i va assegurar que el canvi comportarà una presidència “independent, plural i decent”. Alejandra Martínez, vicepresidenta de l’òrgan, va reconèixer que ha sigut “un procés molt difícil que en massa moments ha estat a punt de saltar pels aires”, alhora que va lamentar que, a causa de la “poca voluntat política”, s’hagi endarrerit l’aplicació d’una llei que es va aprovar per unanimitat. La portaveu de l’òrgan va confiar que la resta de grups polítics se sumin a l’acord. “Sembla que ara l’accepten, se’l creuen i faran una cosa decent, que és el que necessitem”, va assegurar Martínez.