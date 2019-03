Prèvia del Barça - Olympique de Lió: incidents amb els aficionats francesos abans del partit, i quatre notícies més del dia

1.

Prèvia del Baça - Olympique de Lió: Cinc aficionats francesos agredits en una jornada de tensió al Camp Nou. La Guàrdia Urbana ha detingut a cinc aficionats després d'una baralla.

2.

Torra manté el llaç groc al Palau de la Generalitat malgrat la prohibició de la Junta Electoral Central. Afirma que és un "atac a la llibertat d'expressió" i demana a la JEC que reconsideri la decisió. La ministra de Justícia anuncia sancions si Torra no retira els llaços grocs dels edificis institucionals. L'incompliment de la resolució podria desembocar en una causa penal contra el president.

3.

La Fiscalia demana que s'investigui el responsable de Difusió per fals testimoni després del seu interrogatori. Jaume Mestre vincula la campanya 'Civisme' amb l'anunci de les vies del tren. L'article d'Ernesto Ekaizer: Acabar la prova abans de Setmana Santa, impossible. Ja hi ha llista de testimonis de l’acusació fins al 28 de març, i encara en queden un centenar de les acusacions i diversos centenars de les defenses.

4.

Els adolescents marxen "decebuts" amb les "mentides" del debat climàtic al Parlament Europeu. "Farem vaga fins que recuperem el nostre futur", diuen a Estrasburg els joves activistes pel clima.

5.

No és el mateix menjar cireres a l’hivern que a l’estiu, ni és el mateix comprar un lluç pescat al costat de casa que un pescat a l'Atlàntic. Vols saber si els aliments que tries consumir són de temporada i, alhora, ajuden a protegir el territori i els productors que hi treballen? Hem creat un interactiu que t'ho permet saber. Fes la llista de la compra, i descobreix si menges de temporada!