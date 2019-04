Rufián garanteix que ERC no posarà condicions "sine qua non" per investir Sánchez però sí per mantenir-lo a la Moncloa, i quatre notícies del dia

1.

Rufián garanteix que ERC no posarà condicions "sine qua non" per investir Sánchez però sí per mantenir-lo a la Moncloa. Proposa una taula de diàleg que es reuneixi mensualment tant a Madrid com a Catalunya.

2.

El cap d'informació de la Policia Nacional a Barcelona descriu una actuació permissiva dels Mossos amb l'1-O. El comissari afirma que Roger Español va cometre cinc "agressions directes" a policies. Primeres pistes sobre la sentència del Procés. Maza va obrir la porta a condemnar per conspiració per a la rebel·lió.

3.

El TSJC obre la via penal contra Torra pels llaços i admet a tràmit la querella de la Fiscalia. El president de la Generalitat parla d'un "estat autoritari" i apel·la a la llibertat d'expressió.

4.

A presó un altre dels nou detinguts per la violació en grup de Sabadell per crear un ambient d'"intimidació". Considera que tot i que no sigui autor material de l'agressió hi podria haver col·laborat.

5.

May anuncia que demanarà una nova extensió per aconseguir aprovar el seu acord de divorci. La 'premier' demana a Corbyn treballar conjuntament per trencar el bloqueig actual.