Sis interactius de l'ARA, distingits als premis de disseny ÑH

Sis interactius de l'ARA han sigut guardonats als premis ÑH18, que distingeixen "el millor del disseny periodístic d'Espanya, Portugal i l'Amèrica Llatina". Aquests sis reconeixements se sumen al que es va concedir a l'Ara.cat com a mitjà digital més ben dissenyat de l'any, que s'havia anunciat a finals d'octubre, juntament amb la resta de premis principals. Els guardonats en la resta de categories s'han donat a conèixer aquesta setmana.

D'entre aquests sis premis destaca la medalla d'or concedida al reportatge 'El cas contra l''Open Arms': crònica dels fets', en la categoria de cobertures informatives. Aquest especial reconstruïa els fets que van portar el vaixell de salvament de l'ONG Proactiva Open Arms a ser confiscat per la justícia italiana al mes de març. Dos periodistes de l'ARA, Cristina Mas i el fotògraf Xavier Bertral, eren a bord del vaixell i van poder explicar la situació en detall i en primera persona.

L'ARA també ha rebut un premi de plata en la categoria de disseny d'especials, concretament pel reportatge 'Sudan del Sud: Fugir del país més jove del món', en què el periodista Francesc Millan recollia diversos testimonis de persones que havien abandonat aquest país arran de la guerra que hi va esclatar el 2013, i que, majoritàriament, s'han refugiat a Uganda.

En aquesta mateixa categoria, els interactius de l'Ara.cat han recollit també tres premis de bronze. Un és per a 'Sàpiens, el gran projecte de Ferran Adrià', que explica la metodologia que ha desenvolupat el xef per afavorir la innovació contínua en les organitzacions. També ha rebut un bronze 'Un 2017 d'emocions', que resumia l'any passat a partir de notícies que ens havien fet enfadar, que ens havien divertit, que ens havien encantat, que ens havien entristit o que ens havien sorprès. El tercer bronze en l'apartat de disseny d'especials és per a 'Com us vau conèixer?', publicat per Sant Jordi i en què set parelles explicaven la seva història d'amor.

Per acabar, l'ARA ha rebut també un premi de bronze en la categoria de participació per 'Així ens movem, així contaminem', que donava dades sobre mobilitat i contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de cinc preguntes als lectors.

El jurat dels premis, organitzats per les divisions espanyola i sud-americana de la Society for News Design (SND), el formen 28 professionals i acadèmics de l'àmbit del disseny de diversos països. En aquesta ocasió s'hi havien presentat 2.318 treballs, corresponents a 113 mitjans de 12 països, un volum superior al de les edicions anteriors, segons l'organització. En total, s'han atorgat 237 medalles, de les quals 26 són d'or, 69 de plata i 142 de bronze.

Collita abundant

Els set premis obtinguts en aquesta edició dels premis ÑH se sumen als nombrosos reconeixements que l'ARA havia aconseguit anteriorment en aquests mateixos guardons, tot i que aquest és l'any en què el diari ha recollit més distincions. Així, el 2012 l'ARA va ser considerat el diari més ben dissenyat dels que tenen una tirada d'entre 15.000 i 50.000 exemplars, i també es va distingir el suplement especial dedicat a Josep Ferrater Mora. L'any següent van ser distingits amb premis de bronze un número del 'Play', dues portades d'aquest suplement i una de l''Emprenem'. El 2014 l'ARA va ser considerat el segon diari d'entre 15.000 i 50.000 exemplars amb més bon disseny, i va rebre encara quatre premis més: pels interactius 'Tres anys de periodisme' i 'Consulta, atur, espionatge', per una portada del 'Play' i pel suplement especial de Sant Jordi.

L'any 2015, novament, aquest diari va rebre cinc guardons, entre els quals el de la millor web de fins a tres milions d'usuaris únics mensuals. Els interactius 'Tots els gols de Leo Messi' i 'Què passa a Catalunya' van rebre medalles d'or en diferents categories, mentre que el 'Recomanador de Sant Jordi' i la portada de la web van ser premiats amb dos bronzes. Els interactius van merèixer tres premis més l'any següent: 'Per què Catalunya crema?' i 'Grècia: viatge a la presó a cel obert dels refugiats' van rebre medalles de plata, i 'Noms de nadó per a pares indecisos', la de bronze. Finalment, el 2017 una portada del diari va obtenir una plata, igual que la portada de l'apartat d'interactius. Dos d'aquests especials digitals, 'Catalunya, radar a radar' i 'Atemptats a Catalunya', van guanyar dos bronzes.