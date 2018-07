TV3 reobrirà la corresponsalia de l'Amèrica Llatina

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) reobrirà properament la corresponsalia de l’Amèrica Llatina, amb seu a Buenos Aires, que tornarà a quedar en mans de Joan Biosca, el periodista que se n’encarregava fins que va ser clausurada, a finals de febrer.

Segons ha explicat aquest divendres la presidenta en funcions de la Corporació, Núria Llorach, davant la comissió parlamentària de control als mitjans públics, el tancament d’aquesta corresponsalia es va incloure en el pla de contingència elaborat per fer front a la crisi de l’IVA a instàncies del director de TV3, Vicent Sanchis, i el cap d’informatius, David Bassa. Un cop rebuda l’aportació extraordinària del Govern, tots dos han demanat que la mesura es reverteixi, cosa que s’ha acceptat. Segons l’ACN, la intenció és que Biosca es reincorpori a la tardor.

Fins ara, el periodista era l’únic corresponsal internacional que treballava per a la CCMA com a 'freelance', i Llorach no ha pogut garantir que aquesta relació canviï. “No podem ampliar la plantilla. El departament de recursos humans està estudiant com serà la seva reincorporació”, ha dit.