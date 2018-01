TV3 tancarà la corresponsalia de l'Amèrica Llatina d'aquí un mes

260x366 Joan Biosca és el corresponsal de TV3 a l'Amèrica Llatina / CCMA Joan Biosca és el corresponsal de TV3 a l'Amèrica Llatina / CCMA

TV3 tancarà a finals de febrer la corresponsalia a l'Amèrica Llatina. Segons ha informat l'ACN, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no renovarà el contracte de l'actual corresponsal, Joan Biosca, que venç a finals del mes que ve. D'aquesta manera, la delegació amb seu a Buenos Aires serà la primera que desapareixerà com a conseqüència de les dificultats econòmiques de la Corporació, derivades principalment de la crisi de l'IVA. Tal com va explicar l'ARA aquesta setmana, les corresponsalies de Moscou i Pequín també estan amenaçades.

Amb aquesta decisió, la corresponsalia de Buenos Aires es convertirà en la segona víctima directa de la crisi de l'IVA a la CCMA. La primera serà el magazín 'Tarda oberta', que s'emetrà per última vegada divendres de la setmana que ve.

En un comunicat, el comitè d'empresa de TV3 critica que la direcció hagi aprofitat "la feblesa de la situació contractual" de Biosca per clausurar aquesta corresponsalia, i demana a la direcció de la CCMA que aturi "el pla de retallades" que té previst posar en marxa per afrontar l'actual situació econòmica i que " reclami al Parlament i al futur Govern l’aportació preussupostària necessària" per garantir el bon funcionament dels mitjans públics.