Una UCI més humana i propera, premi Tatiana Sisquella a la contribució social

Una iniciativa que capgira la realitat dels pacients de la unitat de cures intensives i les seves famílies. El programa Humanitzant l’UCI, de l’Hospital del Mar de Barcelona, ha rebut el Premi Tatiana Sisquella a la millor contribució social, escollit entre els lectors perquè posa al centre de les cures els pacients que travessen “el pitjor moment de les seves vides”. “El pacient és el centre, però també ho és la seva família, les seves circumstàncies i necessitats”, explica la infermera de l’UCI Àngela Garcia, una de les impulsores de la transformació. Obrir les portes de l’UCI perquè els malalts estiguin acompanyats totes les hores del dia, per exemple, contribueix a la seva evolució: “Hem pogut reduir medicació, no s’agiten tant, no es desorienten”, continua Garcia (a la imatge, juntament amb la supervisora d’infermeria de l’UCI, Desirée Ruiz). A més, subratlla, també ha desaparegut l’angoixa en els familiars, que es passaven fins a 12 hores sense veure’ls.

Humanitzar l’UCI ha suposat un canvi radical en tota l’estructura d’aquesta unitat, acostumada a treballar “molt tancats i lluny de les famílies”, corrobora Judith Marín-Corral, metge intensivista de l’UCI de l’Hospital del Mar i també impulsora del programa guardonat per l’ARA. “L’objectiu no és només salvar la vida al pacient, que és obvi que ho hem de fer, sinó pensar també en la seva qualitat de vida un cop surti”, explica Martín-Corral. Abordar l’aspecte emocional és crucial, com també treballar anticipadament en els efectes dels tractaments agressius als quals se sotmeten els malalts que passen un temps llarg a l’UCI -disfunció muscular, debilitat, quadres confusionals.

Malgrat que la pandèmia ha obligat a aturar el programa perquè els centres hospitalaris han hagut de tancar portes als visitants, l’equip de l’Hospital del Mar confia que es pugui recuperar aviat, i insisteixen que la llavor del canvi ja està plantada i ha arrelat a la vista dels bons resultats obtinguts. De fet, durant aquests mesos de covid-19 la imatge dels professionals de l’Hospital del Mar traient en llitera a l’exterior un pacient perquè veiés el mar va donar la volta al món. No va ser un “caprici” ni un gest banal, asseguren les professionals. Pensar en el benestar emocional més enllà de la malaltia quan el pacient comença a millorar forma part d’una transformació que, malgrat les restriccions actuals pel covid-19, ha vingut per quedar-se.