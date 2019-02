Les claus del dia, per Antoni Bassas (06/02/2019)

1. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya carrega contra el fiscal de la causa del major Trapero, Pedro Rubira, que ahir va argumentar que el cas s’ha de jutjar a l’Audiència Nacional perquè “pot haver-hi imparcialitat i serenitat si la rebel·lió i la sedició s'envien a Catalunya".

Jutges i fiscals de Catalunya han considerat aquestes paraules “un atac molt greu al conjunt del poder judicial”.

2. El govern espanyol accepta que en les converses sobre Catalunya a la taula de partits hi hagi un “relator”, no pas un mediador i ni de lluny un mediador internacional, com vol la Generalitat. Des del PP, Ciutadans i mitjans afins parlen d'“humiliació”, “rendició” i “punyalada”. Contesta la vicepresidenta Carmen Calvo: “Si dialogar és un delicte, en soc culpable i espero la meva condemna”.

3. Aquesta matinada Trump ha anat al Congrés dels Estats Units a pronunciar el discurs de l’estat de la Unió. Ha demanat que li aprovin el pressupost per al mur a la frontera amb Mèxic, ha donat suport a Guaidó i ha anunciat que farà una segona reunió amb el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un, a finals de mes al Vietnam. I, com que no té àvia, Trump ha afirmat: “Si no hagués estat escollit president dels Estats Units, en la meva opinió, ara estaríem ficats en una guerra amb Corea del Nord”.

4. Les agressions sexuals en grup es tripliquen en un any a Catalunya (passen de tres a nou). L’ editorial de l’ARA considera que les agressions i els abusos a menors parlen d’una sexualitat malaltissa i són el símptoma d’una societat profundament insana.

5. Aquesta nit, Barça-Madrid al Camp Nou. Messi s'ha entrenat amb el grup, ha entrat a la llista de convocats i apunta a titular avui a les nou.