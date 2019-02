Les claus del dia, per Antoni Bassas (18/02/2019)

1. Ja som en plena precampanya de les eleccions al Congrés, i Junts per Catalunya ha de decidir si els pròxims a Puigdemont guanyen pes a la llista. El president Torra explica l’empenta que ha agafat després de la manifestació de la Gran Via: "He esborrat la paraula 'endarrere', ja no s'hi val anar endarrere, esborrem la paraula 'endarrere' del diccionari".



2. Mentrestant, Inés Arrimadas presumeix d'haver anat dissabte a Amer: "Donde hay una pancarta enorme con la cara de un fugado de la justicia como si fuera el lider supremo del separatismo. ¿Os imaginais lo que es vivir en pueblos como Amer?"

3. Pedro Sánchez carrega contra el pacte de la dreta nacionalista espanyola: "Se atreven a ponernos un cordón sanitario al Partidos Socialista Español. Pues yo les digo que con la misma cuerda que hacen ese cordón sanitario al PSOE se atan a la ultraderecha".

4. Preocupació a la Unió Europea pels atacs informàtics i l’espionatge rus. A la contraportada de l’ARA, Carme Colomina: " Quedo amb un representant del servei diplomàtic europeu en un cafè de la plaça Schuman. S’avança a les meves preguntes i treu a la conversa Rússia i el procés català, però quan li demano si té dades d’aquesta relació em diu que no. S’acomiada amb un “Vigila què escrius perquè també ho llegiran els nostres enemics. Brussel·les se sent vigilada. Es multipliquen les notícies sobre suposades interferències”.

5. El Girona fa història i guanya per 1 a 2 el Madrid al Bernabéu. L’Espanyol empata a zero al camp del València. L’Espanyol és tretzè i el Girona quinzè, quatre punts per sobre dels descens.

6. El Barça de bàsquet guanya la final de la Copa al Madrid, a Madrid, per 93-94, en un partit boig.