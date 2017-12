Unes eleccions sense enquestes a peu d'urna a la televisió

Quan arribin les vuit del vespre de 21-D, els televidents no trobaran la clàssica enquesta a peu d'urna que projecta un repartiment d'escons a partir del qual els convidats debaten i confronten posicions. TV3 ha decidit no pagar els 70.000 euros que costaria un sondeig així, i ha argüit la crisi econòmica que pateix, agreujada per l'amenaça de l'IVA que s'abat sobre el canal el 2018. En un primer moment, TVE havia d'assumir la meitat d'aquest cost, però es va despenjar de l'acord i, finalment, TV3 també renuncia a l'enquesta que, d'altra banda, en les últimes eleccions va fallar clamorosament en les seves previsions. Els errors van provocar, de fet, que TV3 es negués a abonar la seva part proporcional (en un estudi que es pagava a través de la FORTA, la federació de televisions autonòmiques).

Així, quan arribin les vuit i tanquin els col·legis l'especial electoral del canal públic farà dues coses. D'una banda, obrir i comentar els pronòstics que els candidats van lliurar durant el debat electoral de TV3. De l'altra, analitzar un pronòstic electoral basat en enquestes publicades fins a la data. El programa estarà presentat per Toni Cruanyes, Lídia Heredia, Raquel Sans i Carles Prats.

La Sexta, tot i haver-se bolcat informativament en la qüestió catalana, tampoc no ha volgut pagar la despesa del sondeig. És el cas, també, de la seva cadena germana, Antena 3.