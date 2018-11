L’hoquei femení protagonitzarà una nova sèrie de TV3

TV3 ja ha començat a treballar en la seva nova sèrie de 'prime time', que s’estrenarà, si no hi ha imprevistos, a finals d’abril. La ficció, produïda per Brutal Media (responsable de formats d’èxit de la televisió pública com 'El foraster' o 'Òpera en texans'), tindrà un caràcter marcadament femení, ja que girarà entorn d’un equip femení d’hoquei patins. De fet, el seu títol provisional és 'Les de l’hoquei'. El rodatge començarà el 9 de gener.

L’origen de la sèrie és el treball de final de grau de quatre estudiants de comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra: Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia Boadas i Marta Vivet. L’estiu del 2016, les creadores del projecte van iniciar una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami, mitjançant la qual van aconseguir 5.870 euros per finançar el pilot de la sèrie, que al desembre d’aquell mateix any van presentar al 'pitching' que organitza anualment el Clúster Audiovisual de Catalunya (precisament aquesta setmana se n’ha celebrat la quarta edició) per permetre que joves creadors mostrin els seus projectes davant de representants de la indústria audiovisual. Arran d’aquella presentació, Brutal Media es va interessar per la sèrie i va decidir apadrinar-la, i dos anys més tard TV3 l’ha comprat i el rodatge està a punt de començar.

“'Les de l’hoquei' és la sèrie que ens hauria agradat veure quan érem adolescents –explicaven les impulsores de la sèrie en la seva crida per buscar finançament–. La nostra intenció sempre ha sigut parlar de l’adolescència des de la perspectiva de les noies i del col·lectiu LGBTI+, tots dos sovint infrarepresentats a la ficció televisiva”. “Volem reivindicar l’adolescència femenina de manera honesta, amb certs tocs de gamberrisme propis de l’edat”, afegien.

La sèrie es presentava com un drama amb to “realista” i “quotidià” protagonitzat per set jugadores i la seva entrenadora, que “hauran d’aconseguir trobar el seu lloc, tant a les seves vides com dins de l’equip, i defensar-lo davant l’amenaça de la desaparició de la secció femenina d’hoquei”. De moment no s’ha revelat el nom de cap de les protagonistes ni els dels actors que interpretaran la resta de personatges.

Fora de la ciutat

Per situar l’acció, la productora de la sèrie ha escollit Palau-solità i Plegamans, una població pròxima a Barcelona (la qual cosa facilita els desplaçaments de l’equip de rodatge des de la capital) i que, alhora, compleix dos requisits fonamentals: l’hoquei patins hi té una implantació important, especialment en categoria femenina (fa tres temporades l’equip local va arribar a la 'final four' de l’Eurolliga), i és un municipi relativament petit, d’uns 15.000 habitants. “La sèrie passa en un poble, no en un entorn urbà”, va explicar dijous la directora de producció del projecte, Anna Vilella, al programa 'El meu carrer', de Ràdio Palau.

Així, aquesta nova proposta trencarà la tendència de les ficcions més recents de la televisió pública (des de 'Merlí' fins a 'Si no t’hagués conegut', passant per 'Benvinguts a la família', 'Nit i dia' o 'Com si fos ahir'), que s’ambienten a la ciutat. La població vallesana aportarà la major part de les localitzacions de la sèrie (incloent-hi el pavelló, que serà el centre neuràlgic de la trama), però també es rodarà en altres llocs. De fet, no està previst que es verbalitzi en quin poble té lloc l’acció.

Segons Vilella, la ficció parlarà sobre “un grup de noies que viuen en un poble, tenen una vida normal i el seu entorn és el poliesportiu, on passen la major part del temps”. La responsable de producció de la sèrie assegura que es tracta d’una proposta “per a totes les edats”, tot i que el perfil de les protagonistes pot fer que tingui tirada especialment entre el públic jove.

Aquests dies s’està duent a terme, a Palau-solità i Plegamans, el procés de selecció dels figurants, entre els quals es busquen, específicament, persones d’entre 18 i 25 anys que formin part de clubs d’hoquei o de patinatge artístic.