Els periodistes de TVE Catalunya critiquen la decisió de retardar 'L'informatiu' fins a les 16 h

La plantilla d'informatius de Televisió Espanyola a Catalunya considera "incomprensible" la decisió de convertir L'informatiu de les 14 h de La 1 en un "butlletí" de dotze minuts, tal com pretén la direcció de la televisió estatal, encara que, com a contrapartida, s'allargui l'edició de les 16 h. En un comunicat, els treballadors d'aquest departament recorden que aquest informatiu es va començar a emetre l'any 1977 i que, en conseqüència, és "el degà" dels telenotícies en català. Al llarg d'aquestes quatre dècades, sempre ha ocupat la franja del migdia.

"En aquests 43 anys, pels estudis de Miramar i després per Sant Cugat han passat desenes de generacions de grans professionals. Entre tots hem aconseguit segellar una marca pròpia, rigorosa, de prestigi i servei públic de qualitat que ara volen relegar per un concurs", diu el comunicat, en referència al fet que, molt probablement, en la nova configuració de la graella de La 1 la franja prèvia al Telediario de les 15 h (que ara ocupen L'informatiu i l'espai de premsa rosa Corazón) quedarà en mans del nou concurs Bloqueados por el muro.

A canvi de reduir L'informatiu (i la resta d'informatius territorials que s'emeten a les altres comunitats autònomes) dels 28 minuts actuals a 12, el pla de la direcció de TVE preveu que, a les 16 h, s'ofereixi un informatiu que duri aproximadament mitja hora, en comptes dels deu minuts actuals. El còmput global del temps dedicat a la informació territorial, doncs, no variaria, però els professionals d'informatius de TVE Catalunya argumenten que "els temps d'informació no es poden sumar o restar en un càlcul només quantitatiu per compensar minuts". En aquest sentit, assenyalen que "qualitativament, com a franja de consum de notícies, un informatiu a les 16 h no substitueix l'oferta que s'ofereix a les 14 h". "Ser els últims en informar, i en horari de sobretaula, ens relega a un paper residual que no volem permetre", diu el comunicat, que reivindica "la televisió pública i el seu servei públic com a dret fonamental de la ciutadania".

Els treballadors, a més, es mostren "decebuts" pel fet que els sindicats SI i UGT hagin signat l'acord en què es detallen aquests canvis de programació "sense ni tan sols informar-ne la plantilla". L'impulsor dels canvis és el cap d'informació i actualitat de la cadena pública, Enric Hernández, que provisionalment ocupa també el càrrec de cap d'informatius.