'20 minutos' acomiada el dibuixant Eneko

260x366 Una de les vinyetes que Eneko de las Heras assenyala que '20 minutos' no va publicar al paper / ENEKO DE LAS HERAS Una de les vinyetes que Eneko de las Heras assenyala que '20 minutos' no va publicar al paper / ENEKO DE LAS HERAS

El dibuixant Eneko de las Heras ha estat acomiadat de '20 minutos', tal com ell mateix ha explicat a Twitter. "'20 minutos' m'ha comunicat que prescindeix dels meus dibuixos. Una abraçada als meus companys. Seguim", ha escrit el veneçolà.

20minutos me ha comunicado que prescinde de mis dibujos. Abrazo a los compañeros de @20m Seguimos — Eneko las Heras (@EnekoHumor) 31 d’octubre de 2017



De las Heras, a qui sempre s'ha conegut dins el sector com a simplement Eneko, treballava a '20 minutos' des que va començar la publicació, el 2001. Tot i que sempre havia tingut un estil reivindicatiu a escala social, els últims dies havia estat especialment incisiu en relació amb la violència policial a Catalunya durant el referèndum de l'1-O. Nascut a Caracas el 1963, el vinyetista no havia amagat mai la seva voluntat de treballar per una tercera república a Espanya, cosa que l'havia fet mostrar-se partidari de la proclamació de la República Catalana.

Respeto la decisión del pueblo catalán al proclamar su República y me pongo a trabajar (mi granito de arena) por la III República española. — Eneko las Heras (@EnekoHumor) 27 d’octubre de 2017

En un tuit d'avui mateix, l'humorista gràfic ha assegurat que no ha rebut cap explicació de '20 minutos' sobre l'acomiadament, però apunta indirectament als possibles motius en afegir al tuit algunes vinyetes que "no han estat publicades al paper".