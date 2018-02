El narrador de Teledeporte veu el pin contra el càncer de pròstata però no el llaç groc a la solapa de Guardiola

260x366 Guardiola, aquest diumenge, amb el llaç groc i el pin contra el càncer de pròstata / CATHERINE IVILL / GETTY Guardiola, aquest diumenge, amb el llaç groc i el pin contra el càncer de pròstata / CATHERINE IVILL / GETTY

Pep Guardiola va lluir aquest diumenge, durant la final de la Copa de la Lliga anglesa, el llaç groc en solidaritat amb els presos polítics catalans. L'entrenador del Manchester City el porta des de fa mesos, però aquest diumenge el fet tenia una rellevància especial, perquè Guardiola havia estat advertit de sanció per part de la Federació Anglesa en cas que tornés a portar el llaç. De fet, aquesta decisió havia motivat una campanya de suport per part dels seguidors del City, molts dels quals van anar a Wembley aquest diumenge amb el mateix símbol a la solapa en senyal de solidaritat amb el tècnic.

Però el periodista de Televisió Espanyola Juan Carlos Rivero, que va narrar el partit per Teledeporte, no va veure el llaç groc de Guardiola, o com a mínim no en va dir res durant la transmissió. En canvi, sí que es va fixar en un altre símbol que el tècnic lluïa a la solapa de l'americana, un pin de la campanya Men United, que recapta fons contra el càncer de pròstata.

La diferència de criteri a l'hora de referir-se a un símbol i no a l'altre es va fer evident al final del partit, mentre Guardiola esperava el moment de recollir el trofeu sobre la gespa de Wembley. "I alegria de Guardiola, també. Insisteixo que el que té a la solapa és un símbol d'una campanya contra el càncer de pròstata", va dir Rivero, mentre les imatges feien molt més visible el llaç groc que no pas el pin.

Que bonito detalle. En @teledeporte dan conocer la campaña del lazo amarillo de Pep Guardiola contra el cáncer de próstata, porque en @rtve les gusta tener a sus espectadores bién informados. pic.twitter.com/k5pJRm9jFf — Manuel García (@Candeliano) 25 de febrer de 2018

El periodista, de fet, no va aclarir a què es referia, de manera que es va crear un equívoc, ja que fàcilment es podia interpretar que el llacet era un símbol de la campanya contra el càncer i no de suport als presos.