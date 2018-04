La 1 no dona treva a ‘OT’

La 1 es resisteix a donar per tancat els seu idil·li amb 'OT'. Ja va demostrar la seva intenció de seguir aprofitant l’èxit dels 'triunfitos' afegint una gala sorpresa al programa –anomenada 'Fiesta OT'– i demà tornen a treure’n profit amb l’emissió del primer concert de la gira, que va tenir lloc el 3 de març passat al Palau Sant Jordi amb les entrades esgotades. Els aspirants a estrelles musicals van interpretar alguns dels temes més populars de l’edició de la seva resurrecció davant 17.000 persones, una audiència que aspira a multiplicar-se amb l’emissió del concert en ‘prime time’.

Dos mesos després de proclamar Amaia Romero com a guanyadora, en una gala que va tenir un 30,8% de 'share', TVE ha preparat una nit monogràfica dedicada al concurs de talents. El concert anirà acompanyat d’una edició especial de 'Comando actualidad' que recull les impressions d’alguns dels concursants –els cinc finalistes, més Roi i Cepeda, setè i novè classificats, respectivament– i els seus familiars un cop fora de l’acadèmia. L’aposta de TVE servirà per comprovar si els ‘triunfitos’ encara tenen tirada entre els espectadors o si aquests prefereixen donar el seu favor al nou 'talent show' de Telecinco, 'Factor X', que emet la seva segona entrega la mateixa nit. En les seves aparicions televisives posteriors al tancament de l’edició, els joves han demostrat que encara mantenen el seu poder de seducció: la visita d’Alfred i Amaia – els representants d’Espanya a Eurovisió– a 'El hormiguero' es va convertir en l’entrega més vista de la temporada (19,4% de 'share' i més de quatre milions d’espectadors) i en el tercer millor registre de la seva història. El seu pas per 'Al cotxe', amb Eloi Vila, també es va saldar amb bons resultats: un 12,1% de quota i 268.000 espectadors.

Documental i nova edició

L’explotació del fenomen segueix la pauta de la primera edició, la que va fer esclatar el fenomen. Per no refredar el format i enllaçar una generació amb una altra, la cadena continua produint continguts vinculats al programa. Quan va acabar l'edició de Rosa i Bisbal, La 1 no va voler renunciar a treure rendiment del fenomen. Es van emetre especials de tots tipus: des de 'Triunfomanía' –un espai dedicat a l’actualitat que generaven els concursants un cop acabat el programa– fins a gales solidàries, tot amb bons resultats d’audiència.

Un altre dels productes derivats de la primera edició va ser 'OT: la película', un film documental dirigit per Jaume Balagueró i Paco Plaza que se centrava en la gira dels 'triunfitos' i el fenomen fan que generaven. En la seva emissió televisiva –també es va estrenar al cinema– va aconseguir una quota del 24,7% i més de quatre milions d’espectadors. La generació d’Amaia i Aitana, la segona finalista, també tindrà el seu propi documental: des que va concloure el programa, un equip de Gestmusic, la productora del format, segueix els passos d’alguns dels concursants més populars i ha estat present en els dos concerts que han fet fins ara. La data d'estrena del reportatge encara no s'ha revelat.

'OT 2017' ha permès a TVE reconnectar amb la franja de públic més jove, que s’havia allunyat progressivament de la seva graella. L’èxit ha fet que la televisió pública no vulgui perdre pistonada i ja tingui aprovada una nova edició que, segons va revelar el presentador Roberto Leal, començarà a l’octubre i que tindrà el repte de demostrar si el format és immune al cansament.