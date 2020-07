El nou ‘Pasapalabra’ perd 250.000 espectadors

Quan, a principis d’octubre, la justícia va obligar Telecinco a deixar d’emetre Pasapalabra després de tretze anys, Antena 3 hi va veure una oportunitat d’or per clavar una estocada a la seva màxima rival en una franja clau: l’avantsala de l’informatiu nocturn. Dos mesos després de la precipitada desaparició del programa, el canal d’Atresmedia anunciava que n’havia recuperat els drets (ja els havia tingut del 2000 al 2006) i, després de fitxar Roberto Leal, una de les cares més carismàtiques del moment en el camp de l’entreteniment, va començar a rodar a l’abril, en ple confinament. Per acabar de deixar clar que havia posat grans esperances en el retorn del format, Antena 3 el va estrenar en prime time. Les emissions regulars van començar el 18 de maig, ara fa dos mesos.

Passat aquest temps, és evident que Pasapalabra no ha complert les expectatives: ha sigut incapaç d’imposar-se al seu màxim rival, Sálvame tomate, un espai que Telecinco es va treure de la màniga a correcuita quan va haver de prescindir del concurs (tot i que inicialment es va batejar com a Sálvame banana) i que no deixa de ser una prolongació del programa de xafarderies amb què el canal omple tota la tarda. Des que es va estrenar fins al 10 de juliol, Pasapalabra ha tingut de mitjana 1.651.000 espectadors i un 15,9% de quota de pantalla a Espanya. En les mateixes vuit setmanes, Sálvame tomate ha assolit un 18,8% de quota, amb 1.920.000 seguidors. A més, el concurs es beneficia de la curiositat que va generar a l’inici: la primera setmana va marcar un 17,3%, i la segona un 16,1%, però des de llavors ja no ha tornat a arribar al 16%. La tendència, doncs, és a la baixa.

Lideratge perdut

Aquesta situació contrasta radicalment amb el lideratge que tenia Pasapalabra quan s’emetia a Telecinco. En el mateix període de la temporada passada, el concurs va obtenir 1,9 milions d’espectadors i un 18,4% de share, és a dir, 250.000 persones i 2,5 punts de quota més que ara. Mentrestant, a Antena 3 ¡Boom! feia un 17,7%, amb 1,8 milions de seguidors, per sobre de les xifres actuals de Pasapalabra. Ara bé, durant aquells mesos el concurs que presenta Juanra Bonet va viure una de les seves millors èpoques gràcies a l’èxit de Los Lobos, que van acabar enduent-se el pot més alt de la història de la televisió a principis de juliol. Passat aquell moment culminant, en què fins i tot va arribar a ser líder puntualment, l’audiència del concurs va caure i al setembre ja es va situar al 13,7%, mentre Pasapalabra es mantenia en el 18,4%. A partir de l’octubre, un cop va desaparèixer el seu rival directe, ¡Boom! no va millorar i va continuar lluny de l’oferta de Telecinco. Des d’aquest punt de vista, doncs, l’arribada de Pasapalabra sí que ha suposat una millora per als vespres d’Antena 3, que han crescut aproximadament 2,5 punts.

El preu que la cadena ha hagut de pagar per aquest increment, però, és la pèrdua d’audiència dels seus altres concursos de tarda: ¡Boom!, que des de l’estrena de Pasapalabra s’emet de 19 a 20 h, ha caigut fins a l’11,3%, amb poc més d’un milió d’espectadors, i empitjora no només els seus registres anteriors sinó també l’11,8% i els 1,3 milions de seguidors que obtenia abans, en aquesta franja, ¡Ahora caigo! Al seu torn, el concurs d’Arturo Valls, que ara s’emet de 17.45 a 19 h, també ha baixat, fins al 8,6% i 877.000 espectadors, i se situa per sota de les xifres que marcava a aquesta hora la sèrie El secreto de Puente Viejo: 1.039.000 seguidors i un 9,9%.

Impuls a l’informatiu

Si alguna medalla es pot penjar Pasapalabra des de la seva arribada a Antena 3 és haver impulsat l’informatiu nocturn de la cadena. La mecànica del format fa que l’interès de l’audiència es concentri en els minuts finals, quan els concursants s’enfronten a l’emblemàtica prova del rosco, la qual cosa és un regal per al programa que s’emet a continuació, que pot arrossegar una part d’aquests espectadors. Durant l’últim mes a Telecinco, el rosco se situava al voltant del 21,5%, uns tres punts per sobre de la mitjana del programa, i ara la situació és semblant. Segons dades facilitades per Barlovento Comunicación, Pasapalabra comença una mica per sota del 14%, a més de 6 punts de distància de Telecinco, però a partir de les 20.30 h comença a créixer de manera contínua fins que, uns minuts abans de les 21 h, es col·loca al capdavant. A les 21.04 h, moment en què s’acaba el programa, marca un màxim del 20% de share, amb més de dos punts de marge sobre el canal rival. En nombre d’espectadors, en l’última mitja hora en guanya gairebé un milió: d’1.313.000 a 2.282.000. Mentrestant, Sálvame tomate creix només en 300.000 seguidors.

Antena 3 Noticias no és capaç de mantenir aquestes xifres i deu minuts més tard ja se situa al voltant del 16%, per sota d’ Informativos Telecinco. Però, tot i així, l’informatiu del canal d’Atresmedia ha crescut notablement des que ha canviat el seu teloner: abans de l’estrena de Pasapalabra, obtenia de mitjana un 13,5% de share i ara fa un 15,9%. Curiosament, el telenotícies de Telecinco, líder de la franja a Espanya, també ha millorat les xifres: ara aconsegueix un 16,9%, i entre l’octubre i el 17 de maig va obtenir un 15,4%. En tot cas, aquests resultats queden per sota del 17,9% que va assolir al setembre, quan encara el precedia Pasapalabra.