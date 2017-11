Els periodistes de TVE denuncien 55 nous casos de manipulació

El Consell d'Informatius de TVE ha elaborat un nou informe on es recullen 55 casos de manipulació recent als noticiaris de la cadena. El treball, de 222 pàgines, no s'ha fet públic però sí s'ha distribuït internament i 'Vertele' n'ha publicat un ampli extracte. Aquest organisme, que vetlla pel rigor i l'ètica periodística del mitjà, analitza trimestralment la marxa d'una cadena que, en els darrers temps i amb el govern del PP, ha vist com patia la seva crisi de credibilitat més severa en democràcia.

Algunes d'aquestes manipulacions són:

Crítiques a Fátima Báñez censurades

El responsable del 'Telediario' va eliminar l'opinió negativa dels sindicats en una peça sobre apujades salarials. Així, es va suprimir un text escrit per la redacció on es deia: "els sindicats retreuen a la ministra que no prediqui amb l'exemple, per la part que li toca".

Minimitzar l'Operació Catalunya

Quan la comissió del Congrés sobre l'Operació Catalunya va concloure que el PP va intentar impedir (a través del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz) que s'investiguessin casos de corrupció que l'afectaven, l'assumpte es va relegar a un breu de 22 segons, sense ser destacat en el sumari.

Protaurins

El Parlament Balear va prohibir la mort del toro a les corrides. El TD1 va incloure fins a cinc opinions en contra de la mesura i només una a favor. El Consell denuncia la manca d'equilibri.

Silenciant suports a l'1-O

El TD1 i el TD2 silencien que personalitats del món cultural i esportiu com Yoko Ono, Stoichkov o Silvio Rodríguex s'han posicionat a favor del referèndum de l'1-O.

Sense Rajoy a la Gürtel

La1 no va informar de la compareixença de Mariano Rajoy en el judici de la Gürtel tot i que era la primera vegada que un president en exercici declarava davant dels tribunals. TVE va ser l'única en no emetre en directe la intervenció del president espanyol. Quan el Consell d'Informatius va denunciar aquesta manipulació, la cadena va elaborar una notícia que, segons denuncia aquest organisme, seguia fil per randa l'argumentari del PP.

Criminalitzant l'estelada

Quan un jutge de Madrid va avalar l'exhibició d'estelades a la Copa del Rei, el TD1 no va recollir aquesta informació. Quan el govern espanyol va prohibir les estelades a les grades, la notícia va obrir aquest mateix noticiari.

A l'auxili de Cristiano Ronaldo

Sancionen amb cinc partits a Cristiano Ronaldo per doble targeta groga i una empenta a l'àrbitre. L'edició vespertina del 'Telediario' inclou vuit opinions d'aficionats del Reial Madrid contraris a la decisió i només una favorable.

Minut de silenci sense catalans

En l'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, les càmeres de TVE només van enfocar el rei Felip, Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría. I van deixar fora tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com l'alcaldessa Ada Colau. Posteriorment, a la manifestació per la Pau a Barcelona, La1 va evitar mostrar les estelades i les pancartes crítiques amb la presència del rei i del president espanyol.

Manca de pluralitat

El programa 'La tarde' del canal 24 Horas fa tertúlia sobre la diada de l'11 de setembre. Hi participen tres membres de Societat Civil Catalana. El Consell observa falta de pluralitat a les tertúlies sobre el procés sobiranista català. Segons l'informe, "no es recullen habitualment les veus del govern de la Generalitat, dels partits polítics que li donen suport i de les entitats cíviques favorables a la celebració d'un referèndum".

Notícies falses

El 'Telediario' explica que el cònsol de França a Barcelona ha denunciat la crema d'una bandera del seu país durant una manifestació independentista d'Arran. Però mai no va existir aquesta denúncia, que es basava en un tuit.

Ganes de 155

El noticiari del migdia dona per fet que el PSOE donarà suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya quan el partit encara no havia pres una decisió.

Justificació del caràcter tumultuari

Durant la manifestació en protesta per l'entrada de la Guàrdia Civil al departament d'Economia de la Generalitat, els informatius ofereixen unes imatges esbiaixades. "Prop de 40.000 persones es reuneixen de forma pacífica. Els telediaris esquiven en gran mesures les imatges que podrien demostrar la massiva i pacífica presència de manifestants, mentre que posen èmfasis en les imatges de violència al carrer".