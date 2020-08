El nou duel matinal marca l’inici de la temporada radiofònica

Des que va agafar les regnes d’ El món a RAC1, Jordi Basté ha competit cara a cara amb Antoni Bassas en el seu últim any (2007-2008), Neus Bonet (2008-2009), Manel Fuentes (2009-2013) i Mònica Terribas (2013-2020). A partir d’aquest dilluns, en la seva catorzena temporada al capdavant del programa, tindrà una nova rival, Laura Rosel, que s’estrena com a presentadora d’ El matí de Catalunya Ràdio. Divendres, en la presentació de la nova graella de l’emissora, Rosel es va comprometre a deixar de banda les tertúlies “amb personatges que hi entenen de tot” per “buscar gent que sàpiga del que està parlant”, i va avançar que entre els col·laboradors del programa hi haurà Albert Pla, Queco Novell, Samanta Villar, Dolors Boatella, Xavier Sala i Martin, Carles Porta i Anna Guitart. Basté, mentrestant, mantindrà la mateixa proposta de les últimes temporades, que ha convertit El món a RAC1 en el programa de ràdio més escoltat a Catalunya, només amb alguns “retocs” en la nòmina de col·laboradors i tertulians.

Segons el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, aquesta temporada l’emissora “culmina el projecte de renovació” que es va posar en marxa amb la seva arribada, l’any 2016. Més enllà de l’aposta per Rosel, la ràdio pública ha introduït novetats importants a la nit, que per primer cop en 25 anys no estarà reservada als esports, tal com sí que fan, de manera pràcticament unànime, la resta d’emissores generalistes catalanes i espanyoles. A més, es redueix a només una hora, de 21 a 22 h, el Catalunya nit (presentat ara per Kilian Sebrià en solitari), i la franja de 22 a 23 h quedarà en mans de l’humor transgressor de Peyu i Jair Domínguez, que presentaran El búnquer. A continuació, Roger Carandell comandarà Adolescents XL, un espai que vol donar visibilitat als temes que més preocupen els joves, amb un to desenfadat. En paraules de Gordillo, aquests dos espais tenen l’objectiu de “captar nous públics i audiència jove”. La renovació de la franja nocturna es completa amb el canvi d’horari de La nit dels ignorants, que s’avança una hora i ara s’emetrà de dotze a dues de la matinada, cosa que satisfarà una petició històrica dels oients, segons el seu presentador, Xavier Solà.

La resta de la graella es manté sense canvis, amb l’excepció de l’estrena, els dissabtes de 13 a 14 h, de Kids XS, dedicat a infants de 0 a 10 anys i a les seves famílies i presentat per Pau Guillamet i Txell Bonet.

Una hora mes de ‘Versió’

Pel que fa a RAC1, la novetat més rellevant té lloc a la tarda: després de 20 anys ocupant l’espai de 16 a 19 h, el Versió RAC1 de Toni Clapés guanya una hora i a partir d’ara començarà a les 15 h. Això, al seu torn, comporta la desaparició d’un altre programa històric, el Tot és possible, que acumulava 19 anys en antena però que s’havia convertit en la baula més feble de la graella de l’emissora del Grupo Godó.

A part d’això, Aleix Parisé s’estrena dilluns com a presentador del Tu diràs, mentre que Xavi Rocamora el rellevarà al capdavant del Primer toc. També canvia de mans el despertador de cap de setmana La primera pedra, que serà conduït a partir d’ara per Emma Aixalà.

Continguts digitals

Tant RAC1 com Catalunya Ràdio complementaran les emissions per FM amb altres continguts exclusivament digitals. L’emissora pública estrenarà a l’octubre els podcasts El segrest, en què Carles Porta relatarà el segrest de Maria Àngels Feliu, i Ja m’entens, de temàtica LGTBI, presentat per David Àvila. La privada, per la seva banda, preveu posar en marxa RAC+1, una plataforma que inclourà continguts específics i a través de la qual es transmetran també els partits dels equips catalans de Segona Divisió.