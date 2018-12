La Manada assenyala el camí

El Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha ratificat la sentència segons la qual els violadors de la Manada no són violadors, perquè en el crim que van cometre no hi concorren, segons aquest tribunal, violència ni intimidació. Mentrestant, els violadors estan en llibertat provisional, s'han convertit en personatges d'una gran popularitat i algun d'ells es permet intentar recollir el seu passaport o robar en un centre comercial i sortir per cames. No deixen de succeir-se sentències que menystenen, i fins i tot ridiculitzen, casos de violència contra les dones. I en el moment d'escriure això, fa poc que es coneix la notícia de la mort també violenta de Fernando Lumbreras, històric activista valencià pels drets del col·lectiu LGTBI.

Tots aquests també són triomfs de l'extrema dreta. Hi haurà qui afirmi que no hi ha relació entre la violència contra les dones i els homosexuals i la força del neofeixisme a Espanya, però la relació és directa. Vox du en el seu espantós programa l'eliminació de la llei de violència de gènere, així com la persecució del que ells anomenen denúncies falses de violació per part de les dones. El candidat de la formació ultradretana a Andalusia, Francisco Serrano, és un jutge tristament conegut per haver estat un flagell contra aquestes suposades denúncies falses, que segons les dades oficials de fiscalia representen un 0,01% del total. Pel que fa a gais, transsexuals i intersexuals, els seus drets ja són actualment prou discutits i mal reconeguts, però si depèn del nou partit de moda a la política espanyola, quedaran directament abolits. Caldrà esperar a conèixer els resultats de les investigacions policials per saber qui és el responsable de la mort de Fernando Lumbreras, però no és necessari investigar tant per saber qui se n'alegrarà o fins i tot en farà burla.

Algú dirà també que aquestes són particularitats de Vox que no es poden aplicar als altres partits de la dreta espanyola. Certament ni el PP ni Ciutadans han gosat pronunciar-se mai sobre les dones i els homosexuals amb la bel·ligerància que ho fa Vox. Ans al contrari, es posen la pell de xai i fan veure que són “tolerants” amb aquesta part de la ciutadania (tret quan el tema puja de volum, com el passat 8 de març). Però s'enganyarà només qui vulgui enganyar-se. Ciutadans i Vox han nascut directament del PP, com les nines russes que cadascuna en conté una altra de més petita, però idèntica a l'anterior. Ara mateix, PP i Ciutadans semblen haver trobat el desllorigador per pactar amb Vox sense que es noti gaire, amassant un acord de govern a Andalusia entre les dues formacions “constitucionalistes” amb el “suport extern” dels ultradretans de Santiago Abascal.

Tornant als jutges que exoneren violadors i maltractadors, recordem l'advertiment del jurista andalús Javier Urías en el sentit que, a Espanya, són “bastants” els jutges que veuen el creixement de Vox amb simpatia. El sotmetiment de dones i homosexuals, fins i tot (sobretot) per la força física, és un valor de la Reconquesta.