15/3: La campanya de Tajani

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha fet un elogi de Mussolini, dient que va fer moltes coses positives. És el mateix Tajani, sortit de les files del berlusconisme, que va tancar les portes de l’Europarlament al president Puigdemont i les va obrir a Vox. Ja lliga. Perquè en aquestes declaracions i aquestes actuacions hi ha una estratègia. Tajani és un supervivent llest. Pensant en la futura composició del Parlament Europeu, on és imaginable una pujada de l’extrema dreta –gràcies entre altres coses a la generosa aportació espanyola–, Tajani ja es busca la vida. Com ha passat a Itàlia, a Andalusia i pot passar a Espanya, es tracta de crear un concepte nou, el centredreta, on sumin i pactin la dreta conservadora clàssica i l’extrema dreta hereva dels vells autoritarismes. Perquè la suma sigui possible, cal blanquejar l’extrema dreta i diluir tant com es pugui la frontera històrica entre la dreta democràtica i la dreta autoritària. Mussolini va fer coses bones, diu Tajani. Franco també, diuen les dretes espanyoles. I els extremistes de l’Europa oriental s’hi apunten. Davant de la pujada de l’extrema dreta, maquillem-la i abracem-la. Tot serà u. Tajani marca el camí. Quan parla de Mussolini i quan parla de Catalunya.