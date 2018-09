Josep Borrell i la secessió

Josep Borrell va trobar-se amb un periodista a la BBC. “Deixi’m fer-li una pregunta molt senzilla –li va dir l'entrevistador–: vostè veu Catalunya com una regió o com una nació?” No sabem què li hauria contestat Josep Borrell a una tele espanyola. Allà va dir: “Una nació”. Llavors, el periodista va fer: “Una nació. Força clar. I vostè també reconeix, suposo (com va reconèixer Espanya en un conveni de l’ONU el 1976 que va firmar), el dret de la gent a l’autodeterminació. I doncs, si reconeix aquest dret i reconeix que Catalunya és una nació, em costa entendre que no pugui deixar al poble català fer un referèndum autoritzat sobre el dret a l’autodeterminació”. Atenció al que va contestar: “No és autodeterminació. És secessió. Primer, la Constitució espanyola no ho permet. Hi ha una sentència del TC que diu clarament que pots preguntar sobre secessió, però que qualsevol pregunta que facis sobre secessió ha de ser en el marc d’un canvi constitucional. Segon, no hi ha res en el dret internacional que li doni a Catalunya el dret a la secessió”.

Ni de broma. L’autodeterminació és “el dret d’una nació a decidir les pròpies formes de govern”. Que és el dret que Espanya va firmar. La secessió, en canvi, és l’acció de retirar-se d’una organització política i requereix l’existència prèvia d’un estat confederal. A la Guerra de Secessió dels EUA els secessionistes formaven part de la confederació. És la definició que trobem, per exemple, a l’'Oxford': “The action of withdrawing formally from membership of a federation or body, especially a political state”. La trobem a tot arreu, excepte a la RAE, on la definició de 'secessió' és: “Acción por la cual se separa de una nación una parte de su pueblo o su territorio”. I llavors, ¿com s’ho fan per definir 'autodeterminación', perquè no semblin sinònims? Així: “Decisión de los ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro estatuto político”. Ignoro si fa gaire que això s’ha canviat o si sempre ha estat així. En tot cas, Espanya és diferent.