Joves, una massa uniforme inexperta i radical

Fa aproximadament un mes que van esclatar protestes a tot Catalunya per l'empresonament de Pablo Hasél. Com recordareu, a les televisions de seguida van tenir més pes els contenidors cremats, les botigues trencades i els aldarulls que no pas els motius pels quals tot això passava. Les televisions sembla que no ho entenien. Manca de llibertats? Precarietat laboral? Preus desorbitats per un habitatge? És per això que els joves estan enfadats? Corre, portem-los a la tele perquè ho expliquin.

Sembla que aquest col·lectiu no té més opinió la resta de l'any perquè ara ja només es torna a convidar als tertulians habituals. N'hi ha algun de jove sí, però ben pocs. Per tant, si només es busca els joves quan passen aldarulls es perpetua una caricatura que relaciona "jove és igual a radical" com si fossin una massa homogènia que pensa igual. Per altra banda, sovint quan apareixen a mitjans no només se'l caracteritza com a radicals, sinó també se'ls ataca com a inexperts i idealistes.

Això passa a tot arreu. Crec que de moment a totes les meves feines he hagut d'aguantar persones més grans, normalment homes, que em tractaven de nena i em qüestionaven la meva feina pel simple fet de l'edat. A tot arreu i en tots els àmbits que he treballat. Això, per sort, cada vegada passa menys perquè ja fa uns quants anys que treballo i suposo que això em deu començar a allunyar de la joventut.

Però sembla que es considera que els joves poc tenen a dir perquè poc saben de la vida. Com si la seva opinió no fos igual de vàlida que la d’una persona suposadament adulta. Us recomano que visualitzeu el vídeo de la youtuber Laura Grau on explicava la seva nefasta experiència al programa d’Obrim Fil a TVE. Des del meu punt de vista, crec que exemplifica molt bé el que intento transmetre. Espero que ben aviat es pugui de deixar de banalitzar l’opinió d’aquest col·lectiu per ser idealistes i inexperts i s’aposti pel valor afegit que poden aportar.