La consellera Elsa Artadi i la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, es van reunir dimecres en secret a Madrid

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo es van reunir dimecres en secret a Madrid. Segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ARA, la trobada hauria servit per "establir relacions" i abordar els àmbits competencials -com el d'igualtat- que tenen en comú. Ara bé, la trobada es produeix just abans que comenci el nou curs polític on es posarà a prova l'etapa de diàleg entre Madrid i la Generalitat amb l'aniversari de l'1 d'octubre i l'inici del judici contra els dirigents independentistes en presó preventiva.

Fins ara, la interlocució amb Artadi havia estat amb la ministra d'administracions territorials, Meritxell Batet, amb qui va preparar la primera reunió entre els dos presidents a La Moncloa. Ara, però, Artadi també ha establert relació amb la vicepresidenta del govern del PSOE amb qui, segons fonts coneixedores, va mantenir una reunió de "treball".

La trobada també es produeix just una setmana abans de la conferència del president, Quim Torra, sobre l'estratègia que seguirà a partir de la tardor i la Diada de l'Onze de Setembre. En poques setmanes també es coneixerà l'acusació que mantindrà la Fiscalia contra els líders independentistes. En concret, si la nova fiscal manté la línia que va iniciar el ja difunt José Manuel Maza -nomenat pel govern del PP- amb els delictes de rebel·lió i sedició.