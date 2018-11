Artadi proposa a Pedro Sánchez fer una cimera "de govern a govern" el 21 de desembre

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha proposat aquest dimarts una cimera "de govern a govern" aprofitant la visita del consell de ministres el proper 21 de desembre a Barcelona. Per a la portaveu, pot ser un inici per establir una negociació "amb igualtat de condicions" per resoldre el conflicte polític a Catalunya. El 21 de desembre és la data que la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va posar sobre la taula per la reunió entre els dos presidents, Quim Torra i Pedro Sánchez. Una data que, segons la Generalitat, no li havien comunicat prèviament a l'executiu català.

Artadi ha defensat aquesta fórmula perquè l'ha considerat com la més "útil" per abordar la situació política. A parer seu, després dels mesos del nou govern a Pedro Sánchez, La Moncloa ha de moure fitxa i proposar una solució. A més, la portaveu ha insistit que no tenen una "comunicació oficial" del govern espanyol sobre aquesta visita.

"Entenem que la voluntat de Sánchez de fer el consell de ministres a Barcelona no és estètica, sinó conèixer bé la situació. Per això fem aquesta oferta", ha assegurat la portaveu.

En tot cas, si La Moncloa no accepta aquesta trobada bilateral entre els executius, Artadi no ha tancat a porta a que es reuneixin els dos presidents a soles. "Nosaltres som els del diàleg", ha dit, recordant que aquesta trobada va ser proposada per Quim Torra després que es reunís, per primer cop amb Sánchez, a Madrid el passat 9 de juliol.

Denúncia contra el Suprem i canvis en l'impost sobre les hipoteques

El Govern també ha abordat en la reunió d'aquest dimarts la qüestió de les hipoteques. Tal com ja va anunciar la setmana passada, Artadi ha dit que l'executiu ha autoritzat interposar una denúncia a la Fiscalia contra el Tribunal Suprem -en concret, el president, Carlos Lesmes, i el president de la sala tercera contenciosa administrativa, Luís María Díez-Picazo- perquè s'investigui el seu canvi de criteri respecte qui havia de pagar l'impost d'actes jurídics documentats: després d'un debat intens van considerar que seguir fent-ho els demandants de la hipoteca. Malgrat el moviment del Govern, serà la Fiscalia la que decidirà si acudeix o no als tribunals per aquesta qüestió. De fet, degut a la condició d'aforats dels magistrats, hauria d'interposar una querella contra el mateix Tribunal Suprem.

Sobre aquesta qüestió, i després del decret del govern espanyol perquè siguin els bancs qui paguin aquest impost, la Generalitat ha suprimit els tipus reduïts d'aquest tribut -la gestió i la recaptació del qual està cedit a l'executiu català-. Artadi ha dit que com a conseqüència d'aquest canvi el Govern podrà recaptar 16,5 milions d'euros anuals més. L'any passat, per aquest impost, va recaptar 203,3 milions.